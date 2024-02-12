الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

التصالح على المبانى الخارجة عن الحيز العمرانى قبل رمضان.. "إسكان النواب" تكشف الضوابط

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري

أعلن النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن الضوابط التي ستنظم عملية التصالح على المباني الخارجة عن الحيز العمراني، مبينا أنه سيتم السماح بالتصالح على المسطحات والمباني الواقعة بالقرب من المناطق السكنية.

وقال شكري، في مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، إن وزارة الزراعة ستقوم بتحديد الأحوزة العمرانية الجديدة وتسليمها للمحافظات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.

وأوضح، أن التصالح سيشمل المباني القريبة من الأحوزة العمرانية، والتي تظهر في آخر تصوير جوي أجرته القوات المسلحة حتى 15 أكتوبر من العام الماضي.

وأكد أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح ستكون جاهزة قبل شهر رمضان، وستوزع على الإدارات والوحدات المحلية، مشيدا بالجهد الكبير الذي بذلته وزارة الإسكان في إعداد اللائحة المرنة التي تهدف إلى خدمة المواطنين وحل مشكلة التصالح.

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