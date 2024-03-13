برلمانية تشيد بالتنوع الدرامى والبرامجى للشركة المتحدة فى رمضان

أشادت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بالتنوع البرامجي والدرامي الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان الجاري، معربة عن سعادتها بالبرامج المخصصة للأطفال والمسلسلات التي تجمع بين الجوانب الاجتماعية والكوميدية والتاريخية.

تنوع يلبي احتياجات الجمهور

وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا التنوع يلبي اهتمامات مختلف الجماهير، حيث يجد كل شخص ما يعجبه ويتابعه ويناسب ذوقه.

إشادة بمسلسل الحشاشين

وأعربت أمين سر لجنة الإعلام والثقافة عن إعجابها الخاص بمسلسل "الحشاشين"، مؤكدة أنها تتابعه بشغف، خاصة أنها وجدت فيه العمق التاريخي والديني الذي تفضله، مشيدة بالفكرة التي يطرحها المسلسل في توعية الجمهور وتثقيفهم.

وأضافت أنها تلاحظ تقدمًا مستمرًا وابتكارًا في الأفكار كل عام، ولكنها لاحظت بشكل خاص في هذا العام تنوعًا واضحًا ونضجًا في الأفكار، مما يعكس تطورًا يلامس ذوقها الشخصي.

