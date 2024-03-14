الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"معادلة النجاح".. مجلة Egypt today تشيد بأعمال "المتحدة" فى رمضان 2024

مجلة Egypt today
مجلة Egypt today تشيد بأعمال "المتحدة" فى رمضان 2024

أشادت مجلة egypt today بأعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال رمضان 2024، والتي تقدم باقة متنوعة من الأعمال الدرامية في الشهر الكريم. 

وتحت عنوان “معادلة النجاح”، قالت المجلة إن منصة ‏WATCH IT التابعة للشركة المتحدة، تقدم تشكيلة من مسلسلات رمضان 2024، التي تقدم عالمًا من الاختيارات. 

ونشرت المجلة أجندة مسلسلات رمضان المعروضة على قنوات المتحدة، والتي تتضمن مسلسلات: عتبات البهجة، بابا جه الحشاشين، بدون سابق إنذار، إمبراطورية ميم، المعلم، جودر، محارب، سر إلهى، والمعروضة على قنوات: dmc، الحياة، on، cbc.  

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