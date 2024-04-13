"القومى للمرأة" ينظم برنامج تدريب متقدم لحرفة إنتاج الزيوت الطبيعية

نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات التدريب المتقدم لحرفة إنتاج الزيوت الطبيعية، استهدف سيدات من قريتي شبرا اليمن وكفر شبرا اليمن بمحافظة الغربية، بهدف تشجيعهن على بدء مشروع عصر الزيوت الطبيعية وإنتاج مستحضرات تجميل متعددة لزيادة الدخل وتوفير حياة كريمة لهن ولأسرهن في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث أنتجن سيرم للبشرة وبادي لوشن وصابون طبيعي.

مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"

ويأتى التدريب فى إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب

جدير بالذكر أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" يهدف إلى العمل على تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية، من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة.

اختتام الدورة التدريبية حول "المساواة بين الجنسين"

كما اختتم المجلس القومي للمرأة الدورة التدريبية حول "المساواة بين الجنسين" بأحد الفنادق بمحافظة القاهرة، والتي استهدفت العاملات والعاملين بالفندق، وذلك في إطار مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية"، الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية ومع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر، واستمرت على مدار يومين.

أهمية تغيير النمط الفكري عن المرأة داخل قطاع السياحة

وتحدثت صفاء حبيب مديرة المشروع، عن أهمية تغيير النمط الفكري عن المرأة داخل قطاع السياحة، مؤكدة أنه يتحقق بتشجيع المتدربين على التفكير بشكل مختلف.

فيما استعرضت شيماء نعيم المدير العام للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس، دور المجلس وأهداف المشروع وأنشطته التي تستهدف العاملين والعاملات بقطاع السياحة لتحقيق بيئة عمل آمنة.

وعرضت سماح حلمي خبير المشروع المفاهيم الأساسية للمساواة بين الجنسين والأدوار الاجتماعية، ومفاهيم التمكين والمساواة بين الجنسين في مجال العمل، كما ألقت الضوء على كيفية تحسين بيئة العمل للمرأة في القطاع السياحي.

واستعرض ممثلو مكتب شكاوي المرأة بالمجلس مفهوم العنف ضد المرأة، وأنواعه، وآليات التصدي له وطرق الإبلاغ ومسار الإحالة، واختتمت الدورة التدريبية بتوزيع شهادات التكريم على العاملات والعاملين بالفندق بحضور فريق عمل المشروع.