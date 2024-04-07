القومى للمرأة يهنئ رئيسات تحرير ومجالس إدارات الصحف والمجلات القومية الجُدد

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهنئات إلى السيدات رئيسات تحرير ومجالس إدارات الصحف والمجلات القومية اللاتي شملهن قرار الهيئة الوطنية للصحافة ضمن حركة التغييرات الصحفية بالمؤسسات الصحفية القومية.

وقد عبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها وفخرها بالتعيينات الجديدة، مؤكدة أنها تعكس ثقة الهيئة بإمكانات وقدرات المرأة لتولى أعلى المناصب القيادية بالمؤسسات الصحفية القومية المختلفة، وتعد تنفيذًا لنهج الدولة المصرية في تمكين المرأة من الوصول إلى المواقع القيادية.

تجدر الإشارة إلى أن التغييرات التي ضمت 7 سيدات في مختلف المؤسسات القومية حيث تم تعيين ثلاث سيدات في مؤسسة الأهرام وهن: "سوسن مراد محمد حداد عز العرب رئيس تحرير مجلة البيت الشهرية ومجلة نصف الدنيا، ونيفين محمد كامل عمرو محمد على رئيس تحرير الأهرام إبدو، وإيمان عراقي عزب محمد رئيس تحرير مجلة لغة العصر والأهرام الاقتصادي والموقع الإلكتروني للإصدار".

وفي مؤسسة الأخبار تم تعيين (هويدا محمد عبداللطيف حافظ رئيس تحرير مجلة فارس، وفي مؤسسة روزاليوسف تم تعيين هبة الله صادق سيد صادق رئيسًا لمجلس إدارة روزاليوسف).

وفي مؤسسة دار الهلال (سمر إبراهيم محمد دسوقي رئيس تحرير مجلة حواء والكواكب وطبيبك الخاص، وشهيرة صلاح الدين خليل رئيس تحرير مجلة سمير وتوم جيري ومدير عام مركز الهلال للتراث الصحفي).