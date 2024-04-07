الأحد 07 أبريل 2024
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سياسي

بالأسماء.. حركة التغييرات الصحفية بالمؤسسات الصحفية القومية

عبد الصادق الشوربجي
عبد الصادق الشوربجي

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة عن حركة التغييرات الصحفية بالمؤسسات الصحفية القومية، جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، وبحضور الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، ووليد عبدالعزيز وسامح عبدالله وأسامة أبوباشا والشيماء عبدالإله أعضاء الهيئة، ومروة السيسي أمين عام الهيئة.

وكان عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، قد أعلن عن أسماء رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية، مؤكدًا أهمية الدور التثقيفي والتنويري، الذي تلعبه المؤسسات كأحد أهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية وأحد أعمدة الدولة الرئيسية، وأن التغييرات جاءت ضخًا لدماء جديدة في شرايين المؤسسات الصحفية القومية تقتضيها المرحلة المقبلة.

وتوجه الشوربجي بخالص التهنئة للجميع، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم، مؤكدًا على دعم الهيئة المتواصل لهم، كما توجه بالشكر للقيادات السابقة على ما بذلوه من جهد خلال فترة توليهم المسئولية.

وقد شملت حركة التغييرات الصحفية الأسماء الآتية:

الهيئة الوطنية للصحافة التغييرات الصحفية عبد الصادق الشوربجي مجالس الإدارات

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