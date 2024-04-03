الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

نقيب الإعلاميين مهنئًا الرئيس السيسى بفترة رئاسة جديدة: يسير بخطة ثابتة نحو الجمهورية الجديدة

الدكتور طارق سعدة
الدكتور طارق سعدة

هنأ الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة تأدية اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة في حكم مصر سائلًا المولى -عز وجل- أن يسدد خُطاه لما فيه خير للبلاد.

قال نقيب الإعلاميين إن الرئيس السيسي يسير بخطة ثابتة نحو الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة التي ترسخت قواعدها منذ توليه المسئولية.

أكد نقيب الإعلاميين أن المرحلة القادمة ستشهد انطلاقة جديدة لمصر في عهد الجمهورية الحديثة التي قوامها التنمية والبناء وجنى ثمار السنوات الماضية بعد تجاوز كل التحديات التي واجهت الدولة المصرية بفضل تكاتف الشعب المصري خلف قيادته الحكيمة.

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وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن خطاب الرئيس السيسي للشعب المصري اليوم كان شاملًا وواضحًا لمستقبل الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة ومن أهمها تحقيق التنمية الشاملة ووضع مصر في مصاف الدول المتقدمة.

وطالب نقيب الإعلاميين جموع المصريين بالالتفاف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي لنبدأ معًا عهدًا جديدًا نحقق فيه ما هو أفضل لوطننا الأبي.

الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين السيسي فترة رئاسية جديدة حكم مصر الجمهورية الجديدة

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