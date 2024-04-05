الجمعة 05 أبريل 2024
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سياسي

غدا.. استكمال التحقيقات في واقعة إهانة كارنيه "المحامين"

لجنة التحقيق
لجنة التحقيق

عقدت اللجنة المشكلة من نقيب المحامين عبد الحليم علام، للتحقيق في واقعة إهانة كارنيه النقابة أمام محكمة جنايات المنصورة، جلسة تحقيق بحضور المحامي صاحب الواقعة وشهودها، بمقر النقابة العامة.

واستمعت اللجنة خلال تحقيقاتها لشهادة المحامي فتحي شوقي نصر جمعه، بعد إعتذاره عن الحضور أكثر من مرة، وتم الاستماع كذلك إلى المحامين محمد إبراهيم الباز وأمير أحمد مرزوق، شهود الواقعة.

شكلت لجنة التحقيق من كل من أبوبكر ضوة ومحمد الكسار وربيع جمعه الملواني وناصر العمري، أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وسيتم استكمال التحقيقات السبت القادم.

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"المحامين" تعقد جلسة للتحقيق في واقعة "جنايات المنصورة"

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تفاصيل الواقعة

 

الواقعة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي نُسبت إلى المستشار بهاء المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، بأن أهان كارنيه نقابة المحامين، عندما حضر أمامه أحد المحامين المقيدين بجدول القيد الابتدائى فعلق المري بأن "كارنيه المحامين تشتري بيه فرختين من الجمعية مش تترافع بيه"، مع العلم بأنه من غير المتاح الحضور أمام هذه المحكمة إلّا بدرجة قيد استئناف.

 

وسبق أن أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين بيانا لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بشأن ما يثار حول واقعة إهانة كارنيه النقابة من قبل أحد القضاة أمام محكمة جنايات المنصورة.

وقال علام في بيانه: تابعنا عن كثب الواقعة المثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العبارات المنسوبة لأحد السادة القضاة بإحدى دوائر الجنايات بالمنصورة، والتي تمثل – إن صحت - مساسًا بالقيمة القانونية والأدبية لبطاقة عضوية نقابة المحامين، كما تلقت النقابة شكوى من الزميل المحامي بالنقض الذي جرت الواقعة أمامه وفي حضوره.

وأضاف أنه "حرصًا على استجلاء كافة الحقائق لاتخاذ التصرف الملائم بما يتناسب وحجم وحقيقة الواقعة فقد قررنا تكليف أعضاء مجلس النقابة أبو بكر ضوة ومحمد الكسار ومحمود تفاحة، لسماع أقوال الزميل مقدم الشكوى، والزميل طرف الواقعة، وأي من الزملاء الذين جرت الواقعة أمامهم واستجلاء الحقيقة كاملة بكافة جوانبها والحوار الكامل والسياق الذي صدرت فيه العبارة المنسوبة للسيد القاضي، على أن يتم إعداد تقرير بذلك في أسرع وقت ممكن".

كما قرر الاستعلام من النقيب الفرعي لجنوب الدقهلية عن موقفه من الواقعة، وما اتخذه من إجراءات أو أجراه من تحقيقات أو تقصي للحقيقة منذ اتصال علمه بالواقعة وحتى الآن، وضم نتيجة ذلك الاستعلام إلى التحقيق الذي يجريه المكلفون من أعضاء مجلس النقابة العامة بشأن الواقعة.

وشدد على أنه "بمجرد انتهاء اللجنة من تقريرها سيتم عرضه على الجمعية العمومية بالنشر على موقع النقابة، واتخاذ القرار المناسب بعد استجلاء كافة الحقائق".

نقيب المحامين عبد الحليم علام كارنية النقابة جنايات المنصورة المستشار بهاء المري

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