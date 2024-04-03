الأربعاء 03 أبريل 2024
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سياسي

نقيب المحامين يهنئ رئيس الجمهورية بالولاية الجديدة: نتطلع معكم إلى مستقبل أفضل

عبدالحليم علام
عبدالحليم علام

هنأ عبدالحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة مراسم أداء اليمين الدستورية، رئيسًا للجمهورية لولاية جديدة.

وقال علام في تهنئته: "بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس النقابة العامة للمحامين، أتقدم لفخامتكم بخالص التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة مراسم أداء فخامتكم اليمين الدستورية، رئيسًا لجمهورية مصر العربية لولاية جديدة، في بداية رسمية لجمهورية جديدة، نتطلع فيها معكم وبكم إلى مستقبل أفضل للوطن وأبنائه، على طريق استكمال مسيرة العطاء والبناء والتنمية في مواجهة كافة التحديات الإقليمية والدولية، في ظل قيادتكم الحكيمة والرشيدة التي استعادت فيها البلاد أمنها وسكينتها".

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وأضاف: "يسعدني ويشرفني بهذه المناسبة التاريخية أن أعبر لكم باسم جموع المحامين في مصر، وبصفتي رئيسًا لاتحاد المحامين العرب، عن أصدق التهاني المقرونة بخالص الدعاء إلى الله عز وجل أن يكون النجاح والتوفيق حليفكم، لتبقى أعمالكم شاهدة على عظمة ما قدمتموه لمصرنا الغالية".

واختتم: "أدام الله عليكم الصحة والعافية، وأعانكم على مسئولياتكم الجسام، وحفظ الله مصر وجعل رايتها خفاقة بين بلاد العالم أجمعين".


وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب بمقره الجديد في العاصمة الإدارية.

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