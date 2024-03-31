نقيب المحامين يستعرض برنامجه لتطبيق الميكنة في خدمات النقابة

قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، إن برنامجه للدورة الجديدة في منصب نقيب المحامين يولي اهتمام كبير بملف الميكنة، موضحا: نسنتهدف الميكنة الكاملة بحيث يستطيع المحامي الحصول على كافة الخدمات والرعاية الصحية وسداد كافة الرسوم والاشتراكات والدمغات عن بعد من خلال بطاقة عضويته في النقابة.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"الدستور": سوف تمتد عملية الميكنة إلى تيسير الخدمات القضائية وإقامة ومباشرة الدعاوى أيضًا بالتعاون مع وزارة العدل.

وسبق أن ترأس علام، أول جلسة لحلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، التي عقدت في النادي النهري للمحامين بالمعادي، وذلك بعد فوزه في الانتخابات التي جرت يوم 23/3/2024، على منصب النقيب وعضوية المجلس.

في بداية كلمته عبر نقيب المحامين عن سعادته لوجوده بين أبناءه المحامين الجدد، وترأسه لجلسات حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة انضمامهم لنقابة المحامين.



أحترم كل اختيارات الجمعية العمومية

وتقدم عبدالحليم علام، بالتهنئة إلى أعضاء مجلس نقابة المحامين الجديد، قائلًا: «أهنئ كل زملائي في أعضاء مجلس النقابة الجديد، وأتمنى أن يؤدي المجلس الجديد دوره ويعمل لصالح الجمعية العمومية، مؤكدًا أنه يقدر ويحترم كل اختيارات الجمعية العمومية».

ووجّه حديثه إلى المحامين الجدد، قائلًا: «بعد جلسة حلف اليمين ينتقل كلًا منكم من مرحلة الطالب إلى مرحلة المحامي الذي يطلق عليه لقب أستاذ، ويطبق عليه قانون المحاماة، متابعًا: أنتم الآن تمثلون رسالة سامية ألا وهي مهنة المحاماة، فيجب أن تحسنوا أدائها».

وطالب نقيب المحامين من الأعضاء الجدد، بضرورة الاهتمام بالقراءة وكثرة الإطلاع، وذلك لإثراء الثقافة العامة عندهم، وحثهم على ضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم، وأن يهتم المحام بقراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بالشكل الصحيح.

واستكمل: «المحامي مبدع، والقاضي مرجح؛ فهو الذي يعد صحيفة الدعوى، ومذكرات الدفاع، ويقدم للقاضي كافة الأسانيد والنصوص القانونية التي تنطبق على الواقعة التي يترافع فيها، والقاضي مرجح لما يسمع ويقدم أمامه».