بحضور 3 آلاف عضو.. نقيب المحامين يشارك محامي الفيوم إفطار رمضان

شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب اليوم، في حفل إفطار محامي الفيوم، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة، وحازم طه نقيب محامي الفيوم وأعضاء مجلس النقابة الفرعية، وما يقارب من ثلاثة آلاف محام.

وهنأ محامو الفيوم النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة الجديد بفوزهم في الانتخابات الأخيرة.

كما وجه نقيب المحامين الشكر للجمعية العمومية لمحامي الفيوم على ثقتهم، مؤكدًا أنه لن يدخر جهدًا في الحفاظ على مقدرات النقابة والمحامين والعمل على رفعة مهنة المحاماة.

عبدالحليم علام نقيبًا للمحامين لدورة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٨ بـ23 ألفًا و955 صوتًا

أعلن المستشار محمد أبوضيف باشا، الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، نتيجة انتخابات نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة التي تم عقدها السبت الماضي.

أشار إلى أن العملية الانتخابية تمت السبت الماضي بمشاركة 612 مستشارا و1072 من أمناء سر اللجان على كل اللجان الفرعية والعامة بحيادية تامة، وبذلوا جهدا مضنيا؛ لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، ثم فرز الأصوات وتجميع النتائج حتى عصر يوم الأحد.

وأسفرت عملیات رصد وتجميع نتائج الفرز من اللجان العامة على مستوى الجمهورية فيما يخص ورقة التصويت على منصب النقيب العام مشاركة 59490 محاميا من أصل 322152 لهم حق التصويت، فيما وصلت الأعداد الصحيحة إلى 58477 صوتا، و1013 باطلا.

وفاز النقيب الحالي عبدالحليم علام بمنصب نقيب المحامين لدورة جديدة تنتهي في 2028 بواقع 23 ألفا و955 صوتًا، فيما حصل سامح عاشور على 20316 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة، بينما حصل نبيل عبدالسلام على ١٢ ألفا ٨٧ صوتا.