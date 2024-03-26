إنفوجراف.. 10 ملفات مهمة على طاولة "مجلس المحامين" الجديد

يواجه مجلس نقابة المحامين الجديد، برئاسة النقيب عبد الحليم علام، عدد من الملفات التي تهم مصالح المحامين خلال دورة ٢٠٢٤-٢٠٢٨.

عبد الحليم علام نقيبا للمحامين لدورة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٨ بـ23 ألفا و955 صوتا



فيما أعلن المستشار د.محمد أبوضيف باشا، الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، نتيجة انتخابات نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة التي تم عقدها السبت الماضي.

وأشار إلى أن العملية الانتخابية تمت السبت الماضي بمشاركة ٦١٢ مستشارا و١٠٧٢ من أمناء سر اللجان على كل اللجان الفرعية والعامة بحيادية تامة، وبذلوا جهدا مضنيا لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، ثم فرز الأصوات وتجميع النتائج حتى عصر يوم الأحد.

وأسفرت عملیات رصد وتجميع نتائج الفرز من اللجان العامة على مستوى الجمهورية فيما يخص ورقة التصويت على منصب النقيب العام مشاركة 59490 محامي من أصل 322152 لهم حق التصويت، فيما وصلت الأعداد الصحيحة إلى 58477 صوتا، و1013 باطل.

وفاز النقيب الحالي عبدالحليم علام بمنصب نقيب المحامين لدورة جديدة تنتهي في ٢٠٢٨ بواقع 23 ألفا و955 صوتًا، فيما حصل سامح عاشور على ٢٠٣١٦ صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة، بينما حصل نبيل عبدالسلام على ١٢ ألف ٨٧ صوت.

كما حصل أسامة فتحي على ١٦٨صوتًا وأسعد هيكل على ٩٩ صوتًا، وأشرف فتح الباب ٩٧ صوتًا، وأيمن عبدالعزيز ٥٢ صوتًا، وحماد عبدالله ٣٢ صوتًا وخالد حافظ ٣١ صوتًا، ودعاء العجوز ٢٧٤ صوتًا، وطارق جلال ٣٤٦ صوتًا، وفرج الخلفاوي ٣١٤ صوتًا، ومحمد البرديسي ٣٧٢، ونبيل فزيع ٣٣٤.

وفاز بعضوية مجلس النقابة العامة على مقاعد الإدارات القانونية، كلا من أسامة سالمان بـ ١٥ ألفا و٦٩٥ صوتًا، وحسام مصطفى بـ ١٢ ألفا و٩١٠ أصوات، وأحمد حسام سالم بـ ١١ ألفا و٤٤٤ صوتًا.

فيما فاز ٨ أعضاء بمقاعد محاكم الاستئناف، أولهم أبوبكر ضوة بـ ١٦ ألفا و٤٠١ صوت عن محكمة استئناف القاهرة، ومحمد عبدالوهاب بـ ١٢ ألفا و٢٧٢ صوتًا عن محكمة استئناف الإسكندرية، ومجدي سخى بـ ١١ ألفا و٨٨٢ صوتًا عن محكمة الإسماعيلية وناصر العمري بـ ١٠ آلاف و٨٨٦ صوتًا عن محكمة المنصورة، ومحسن لطفي بـ ٩ آلاف و٣٣٦ صوتًا عن محكمة طنطا، ومحمد الكسار بـ ١٢ ألفا و٢٩٣ صوتًا عن بني سويف ومحمد كركاب بـ١٢ ألف ٣٤٨ صوت عن اسيوط وعبد المجيد هارون بـ ١٦ ألفا و٧٦١ صوتًا عن قنا.

فيما فاز بعضوية مجلس النقابة دون محاكم الاستئناف ١٧ مرشح هم: ممدوح علي عبدالعال وإبراهيم عز العرب وسعيد عبدالخالق ومحمد هيبة ويحيى التوني ومحمود الداخلي ومحمد فزاع وعيسى أبوعيسى وعمر هريدي وربيع الملواني ومحمود تفاحة والسيد جابر مكي وأحمد أسامة وعمرو الخشاب ومحمد إبراهيم عيسى والسيد حسن ومحمد راضي مسعود.

عقد الجمعية العمومية لزيادة المعاشات وتجهيز التقرير الاكتواري الذي يسمح بذلك.