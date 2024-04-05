عمر هريدي يكشف كواليس تشكيل هيئة مكتب مجلس نقابة المحامين

قال المحامي عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، إن تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، متروك تقديره لأعضاء المجلس وفق رؤية نقيب المحامين.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “من الأوفق أن يتم تشكيل هيئة مكتب تراعي استراتيجية النقيب ورؤيته واختيار من يشرف على تنفيذها كذراع رئيسية له من باب التكامل والحرص على المصلحة دون عراقيل”.

ولفت: “عهدنا أن النقيب في البداية يطرح رؤيته في التشكيل ثم يجري التشاور حولها قبل انعقاد مجلس النقابة للانتخاب بشكل رسمي، وفق التفاهمات التي تسبق هذا الاجتماع”.

وشدد: “انضمامي لأي طرف في مجلس النقابة قد يعطي له أغلبية، لكني سوف أحافظ على نجاحي بشكل مستقل، وسوف أنحاز فقط لمصلحة المحامين دون أي انتماء آخر”.

واختتم: “أدعو زملائي أعضاء مجلس النقابة لنبذ أي خلافات وتجاوز مرحلة الانتخابات وعدم التعلق بأية قوائم والانحياز فقط لمصلحة الجمعية العمومية دون أي اعتبارات أخرى قد عرقلت مجالس سابقة وسببت حالة من الخلاف الدائم والصراعات داخلها”.

عبدالحليم علام نقيبًا للمحامين لدورة 2024-2028 بـ23 ألفًا و955 صوتًا



وسبق أن أعلن المستشار محمد أبوضيف باشا، الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، نتيجة انتخابات نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة التي تم عقدها السبت 23 مارس الماضي.

وأشار إلى أن العملية الانتخابية تمت السبت الماضي بمشاركة 612 مستشارا و1072 من أمناء سر اللجان على كل اللجان الفرعية والعامة بحيادية تامة، وبذلوا جهدا مضنيا؛ لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، ثم فرز الأصوات وتجميع النتائج.

وأسفرت عملیات رصد وتجميع نتائج الفرز من اللجان العامة على مستوى الجمهورية فيما يخص ورقة التصويت على منصب النقيب العام مشاركة 59490 محاميا من أصل 322152 لهم حق التصويت، فيما وصلت الأعداد الصحيحة إلى 58477 صوتا، و1013 باطلا.

وفاز النقيب الحالي عبدالحليم علام بمنصب نقيب المحامين لدورة جديدة تنتهي في 2028 بواقع 23 ألفا و955 صوتًا، فيما حصل سامح عاشور على 20316 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة، بينما حصل نبيل عبدالسلام على 12 ألفا 87 صوتا.