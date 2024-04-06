إغلاق باب تلقي طلبات الترشح في انتخابات المؤسسات الصحفية القومية

أغلقت لجان تلقي أوراق الترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، أبوابها مساء الخميس الموافق ٢٠٢٤/٤/٤، أمام استقبال طلبات المرشحين وكانت قد انطلقت يوم الأحد الماضي.

وبلغ إجمالي المرشحين لعضوية مجالس الإدارة عن الصحفيين ٥٢ مرشحًا، والإداريين ٨٣ مرشحًا والعمال ٥٧ مرشحًا، وبلغ إجمالي المرشحين لعضوية الجمعيات العمومية عن الصحفيين ٥١ مرشحًا، والإداريين ٧٣ مرشحًا والعمال ٥٥ مرشحًا.

ويتم تعليق الكشوف المبدئية بأسماء الذين تقدموا بالترشح بالمؤسسات الصحفية يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/١٥، على أن تكون فترة تلقي الطعون على طلبات الترشيح وكذلك طلبات التنازل أيام ١٧ و١٨، ٢١، ٢٢ أبريل الجاري، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وتقدم الطعون باسم رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بمقر اللجنة بالهيئة الوطنية للصحافة.

إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين ٢٨ أبريل الجاري

وتعلن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين يوم الأحد الموافق ٢٨ أبريل ويتم تعليقها في لوحات الإعلانات وأماكن واضحة بالمؤسسات الصحفية القومية.

هذا وكانت الهيئة قد أعلنت التفاصيل الكاملة للجدول الزمني لانتخابات مجالس الادارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، وعقب انتهاء مرحلة تلقى طلبات الترشح أعرب المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع المرشحين، متمنيًا أن يكونوا جميعًا على قدر المسؤولية ومحل ثقة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

وأكد المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، كما تستهدف إجراء الانتخابات بأعلى معايير النزاهة والحيادية والشفافية.

وأشار الشوربجي إلى أنه تم توجيه المؤسسات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير الإجراءات وعملية الانتخابات لتخرج في سهولة ويسر وحتى تعبر النتيجة النهائية عن إرادة وتطلعات العاملين بالمؤسسات، صحفيين وإداريين وعمال.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية برئاسة المستشار عادل بريك المستشار القانوني للهيئة، وأشار إلى أنه تم مخاطبة المؤسسات الصحفية القومية بإجراءات وضوابط العملية الانتخابية والتفاصيل الخاصة بها.

وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 29-4-2024 وحتى يوم الأربعاء الموافق 8-5-2024، على أن يبدأ الصمت الانتخابي اعتبارا من يوم الخميس الموافق 9-5-2024، ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات على مدار أيام 13، 16، 19 و22 مايو 2024 بالمؤسسات الصحفية القومية، ويتم إعلان النتيجة النهائية يوم الأحد الموافق 26 -5-2024.