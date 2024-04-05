موعد انعقاد انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية

تعلن اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، الكشوف المبدئية للمرشحين يوم الأحد 14 أبريل الجاري حتى الثلاثاء 16 أبريل، على أن يبدأ تلقى الطعون عليها بداية من 17 أبريل حتى 22 كم ذات الشهر، وسيتم البت في الطعون في موعد غايته 24 أبريل، وإعلان الكشوف النهائية 28 أبريل.

وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 29-4-2024 حتى يوم الأربعاء الموافق 8-5-2024، على أن يبدأ الصمت الانتخابي اعتبارا من يوم الخميس الموافق 9-5-2024، ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات على مدار أيام 13، 16، 19 و22 مايو 2024 بالمؤسسات الصحفية القومية، ويتم إعلان النتيجة النهائية يوم الأحد الموافق 26 -5-2024.

وأغلقت اللجنة المشرفة، أمس الخميس، تلقي أوراق الترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية

وأكد المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، كما تستهدف إجراء الانتخابات بأعلى معايير النزاهة والحيادية والشفافية.

وأشار الشوربجي إلى أنه تم توجيه المؤسسات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير الإجراءات وعملية الانتخابات لتخرج في سهولة ويسر حتى تعبر النتيجة النهائية عن إرادة وتطلعات العاملين بالمؤسسات، صحفيين وإداريين وعمال.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية برئاسة المستشار عادل بريك المستشار القانوني للهيئة، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة المؤسسات الصحفية القومية بإجراءات وضوابط العملية الانتخابية والتفاصيل الخاصة بها.