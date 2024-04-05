الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

موعد انعقاد انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية

المهندس عبدالصادق
المهندس عبدالصادق الشوربجي

تعلن اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، الكشوف المبدئية للمرشحين يوم الأحد 14 أبريل الجاري حتى الثلاثاء 16 أبريل، على أن يبدأ تلقى الطعون عليها بداية من 17 أبريل حتى 22 كم ذات الشهر، وسيتم البت في الطعون في موعد غايته 24 أبريل، وإعلان الكشوف النهائية 28 أبريل.

وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 29-4-2024 حتى يوم الأربعاء الموافق 8-5-2024، على أن يبدأ الصمت الانتخابي اعتبارا من يوم الخميس الموافق 9-5-2024، ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات على مدار أيام 13، 16، 19 و22 مايو 2024 بالمؤسسات الصحفية القومية، ويتم إعلان النتيجة النهائية يوم الأحد الموافق 26 -5-2024.

وأغلقت اللجنة المشرفة، أمس الخميس، تلقي أوراق الترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

txt

غدا.."الوطنية للصحافة" تفتح باب الترشح لانتخابات مجالس المؤسسات القومية

txt

"الوطنية للصحافة" تهنئ السيسى: نثق فى قدرة الرئيس على استكمال مسيرة البناء والإنجاز

 

لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية

وأكد المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، كما تستهدف إجراء الانتخابات بأعلى معايير النزاهة والحيادية والشفافية.

وأشار الشوربجي إلى أنه تم توجيه المؤسسات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير الإجراءات وعملية الانتخابات لتخرج في سهولة ويسر حتى تعبر النتيجة النهائية عن إرادة وتطلعات العاملين بالمؤسسات، صحفيين وإداريين وعمال.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية برئاسة المستشار عادل بريك المستشار القانوني للهيئة، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة المؤسسات الصحفية القومية بإجراءات وضوابط العملية الانتخابية والتفاصيل الخاصة بها.

 

اللجنة المشرفة انتخابات مجالس الإدارات الصحفية القومية المهندس عبدالصادق الشوربجي الوطنية للصحافة

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

زلزال عنيف يضرب نيويورك.. وإيقاف جلسة مجلس الأمن بعد اهتزاز القاعة (فيديو)

مجدى عبدالغنى: كهربا لاعب عادى ولم يصنع شيئًا طوال مسيرته الرياضية

"استولت به على شقة سكنية".. إحالة متهمة بتزوير محرر رسمي بالبساتين للجنايات

محمد فاروق يكشف سبب إيقاف محمود عاشور عن إدارة المباريات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

صور

تخفيضات وإقبال على السلع وكعك العيد

أجواء رمضان بحارة درويش

ليالى رمضان فى المعز

محطة تل أبيب

المزيد

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية

أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب فى غزة لإنقاذ نفسه

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفًا وتجويعًا