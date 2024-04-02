"الوطنية للصحافة" تهنئ السيسى: نثق فى قدرة الرئيس على استكمال مسيرة البناء والإنجاز

هنأت الهيئة الوطنية للصحافة، رئيسًا وأعضاءً، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلف اليمين الدستورية إيذانًا ببدء فترة رئاسية جديدة، وتجديد ثقة الشعب المصري في قيادته الحكيمة للبلاد خلال هذه المرحلة الدقيقة والمهمة من عمر الوطن.

وتوجه المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، بخالص التهنئة للرئيس، قائلًا: لقد اختار المصريون رئيسًا مخلصًا قويًا ونبيلًا لولاية جديدة، زعيمًا وطنيًا قادرًا على قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل بإذن وتوفيق من الله، رئيسًا يعلم حجم وقدر التحديات ومتطلبات المرحلة الحالية والفارقة من تاريخ الوطن.

وأشار "الشوربجي" إلى أن التاريخ سيسجل بأحرف من نور دور الرئيس عبدالفتاح السيسي التاريخي في إنقاذ البلاد والعبور بها من أشرس وأقوى الأزمات والمحن والتحديات إلى بر الأمان، وسيظل التاريخ شاهدًا على دوره الكبير في حماية الوطن وحدوده والدفاع عن هويته ووحدته الوطنية.

وأضاف: نجدد العهد مع الرئيس السيسي بمواصلة مسيرة العمل، كلا في موقعه، لرفعة شأن وطننا الغالي، وندعو الله أن يكلل مسيرة سيادته بالتوفيق والسداد.