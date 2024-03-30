السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

غدا.."الوطنية للصحافة" تفتح باب الترشح لانتخابات مجالس المؤسسات القومية

عبد الصادق الشوربجي
عبد الصادق الشوربجي

تبدأ الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، فتح باب الترشح لانتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، اعتبارا من غد الأحد الموافق 31 مارس وحتى يوم  4 أبريل 2024.

وشكلت الهيئة لجنة للإشراف على الانتخابات برئاسة عادل بريك المستشار القانوني للهيئة، وعضوية كل من الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، ووليد عبدالعزيز، وأسامة أبوباشا، والشيماء عبد الإله أعضاء الهيئة، ومروة السيسي الأمين العام للهيئة، ومدحت لاشين المستشار القانوني لرئيس الهيئة.

ومن المقرر أن تتم  الانتخابات في مؤسسة الأهرام يوم 13 مايو 2024، يعقبها الانتخابات في مؤسستي أخبار اليوم، ودار الهلال يوم  16 مايو 2024، ثم مؤسستي دار التحرير، وروزاليوسف يوم 19 مايو 2024، وأخيرا دار المعارف، والشركة القومية للتوزيع ووكالة أنباء الشرق الأوسط يوم 22 مايو 2024، وسيتم إعلان النتيجة يوم  26 مايو 2024.

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وحددت الهيئة الوطنية للصحافة المستندات المطلوبة والمرفقة بطلب الترشيح وهي: بيان بالحالة الوظيفية للمرشح معتمد ومختوم من المؤسسة يتضمن بيانا باسم المرشح ومهنته ومدة خدمته، على أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن 5 سنوات متصلة في العمل بالمؤسسة بالنسبة للمرشحين لعضوية الجمعية العمومية، و7 سنوات متصلة للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة من تاريخ التعيين.

وتتضمن المستندات أيضا بيانا معتمدا ومختوما من المؤسسة بما إذا كان قد صدر ضده أحكام جنائية أو قرارات تأديبية من عدمه، وبيانا بالسيرة الذاتية موضحا بها المؤهل الدراسي والخبرات العملية والصفة التي سيرشح على أساسها، وإقرارا بالتزامه بأحكام وقوانين واللائحة المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للصحافة، ونقابة الصحفيين، والمؤسسات الصحفية القومية.

إلى جانب ذلك يجب أن يتقدم المرشح بإقرار بعدم وجود أى حالة تعارض في المصالح وفقا للقانون وإقرار أخر بعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال أو العقود التي تتم لحساب المؤسسة.


وبالنسبة للصحفيين ترفق صورة من بطاقة عضوية نقابة الصحفيين السارية في تاريخ التقدم بطلب الترشيح.
 

الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي باب الترشح الجمعيات العمومية الانتخابات

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