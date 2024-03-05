علاء ثابت لـ"صالون التنسيقية": الهيئة الوطنية للصحافة بدأت بشكل مبكر فى تحفيز المؤسسات الصحفية نحو استخدام الذكاء الاصطناعى

قال الكاتب الصحفي علاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن الهيئة الوطنية للصحافة بدأت بشكل مبكر في تحفيز المؤسسات الصحفية نحو استخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال توفير حزم تشجيعية ومادية للمؤسسات لمواكبة التطور التكنولوجي.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان "تحديات تواجه الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي".

وأضاف أن الأمر يحتاج إلى إرادة حقيقية لدى الصحفيين والحصول على تدريبات لمواكبة التطور التكنولوجي الكبير، وحتى لا يخرج من سوق العمل، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح مهمًا للغاية؛ لذلك أصبح تخصصًا أصيلًا في عدد كبير من كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، وأصبح هناك آلاف من الأبحاث المقدمة في هذا المجال.

الأهرام تعمل على 3 مشاريع مهمة

وأشار إلى أن مؤسسة الأهرام تعمل حاليًا على 3 مشاريع مهمة، من خلال استخدام الداتا التي تمتلكها المؤسسة التي تكونت على مدار 159 سنة، حيث احتفلنا منذ فترة قريبة بالعدد الـ50 ألف من إصدار الأهرام، مضيفين أنه يتم العمل على تحويل تلك المواد للذكاء الاصطناعي للاستفادة منها ومن أرشيف الصور الذي تمتكله المؤسسة.

وأوضح أن الأهرام قامت بتدشين منصة للتوزيع الإلكتروني لتوزيع نسخ إلكترونية ذكية من الصحف، من خلال وجود اشتراك يتم دفعه، وذلك على شاكلة ما قامت به نيويورك تايمز التي تحولت من الخسارة إلى تحقيق مكسب بداية من 2014 عبر اشتراكات الحصول على النسخ الإلكترونية الذكية.

أدار الصالون مصطفى مسلم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة د. محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، الكاتب الصحفي علاء ثابت، رئيس تحرير وعضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن التنسيقية، الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير بوابة روزاليوسف.