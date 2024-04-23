"مصر أكتوبر" تعقد اجتماعا لمناقشة كافة الملفات التنظيمية وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة

عقدت الأمانة المركزية لحزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح، رئيس الحزب، اجتماعا مهما لمناقشة خطة عمل الحزب خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع تشكيل الأمانة المركزية واستكمال تشكيلات الوحدات الحزبية في المحافظات وضخ دماء جديدة للحزب، فضلًا عن مناقشة كافة الملفات التنظيمية للأمانات المركزية.

وحضر الاجتماع المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم والإدارة، وأمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، واللواء أشرف أبو المحاسن، نائب رئيس الحزب، واللواء أحمد جلال، أمين السياسات المركزية للحزب وعضو المكتب السياسي، والأمناء المساعدون وأمناء الأمانات النوعية المركزية، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية.

هيكلة تشكيلات الأمانات المركزية والمحافظات ضرورة ملحة خلال المرحلة المقبلة

قال المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم والإدارة، أن إعادة تنظيم وهيكلة تشكيلات الأمانات المركزية والمحافظات ضرورة ملحة خلال المرحلة المقبلة، والتي ستشهد استحقاقا نيابيا هاما وهو انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، منوها إلى أن الحزب يسعي لزيادة عدد عضوياته خلال العام الحالي 2024 إلى 50 ألف عضو على مستوى محافظات الجمهورية.

من جانبه، أكد اللواء أشرف أبو المحاسن، نائب رئيس الحزب، أهمية الالتزام بقرارات الحزب وقرارات رئيسة الحزب الدكتورة جيهان مديح، بالإضافة إلى ⁠استكمال أمانات المركزية طبقا للائحة التنظيمية للحزب، مشددا على أهمية زيادة حجم الأنشطة المبذولة والفعاليات على أرض الواقع، وحجم الانتشار في المحافظات والمدن والقرى.

كما وجه اللواء أحمد جلال، أمين السياسات المركزية بالحزب، الشكر والتقدير لكافة قيادات وكوادر الحزب على الجهد الذي بذلوه خلال الانتخابات الرئاسية 2024، معربا عن تطلعه إلى استمرار العطاء داخل كافة أمانات الحزب المركزية والمحافظات.

واتفق الحاضرون في اجتماع الأمانة المركزية، الخروج بتوصيات للمعوقات التي ناقشها المجتمعون بشكل مفصل بما يساهم في تعزيز وجود الحزب في الفترة القادمة.