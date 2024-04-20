السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

قبل بدء التنفيذ.. الأوراق اللازمة لتقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء

مخالفات البناء
مخالفات البناء

حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد 2024 الأوراق اللازمة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء، والمقرر تنفيذها مطلع شهر مايو المقبل. 

ويستعرض "الدستور" الأوراق اللازمة لتقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء، إذ أوضحت المادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون أنه تنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلات خاصة، ورقية أو مميكنة، تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها، ويثبت بها بيانات العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعلى الأخص ما يأتي: 

- اسم وصفة مقدم الطلب.

- رقم الطلب وتاريخ قيده.

- عنوان العقار محل المخالفة.

- رقم الترخيص وتاريخه إن وجد.

- بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محددا به المساحة وعدد الأدوار.

- قيمة رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وتاريخ ورقم إيصالات السداد.

وكان قد نص مشروع قرار مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳، على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقًا لأحكام القانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

الأوراق اللازمة طلب التصالح مخالفات البناء الجهة الإدارية عنوان العقار اللائحة التنفيذية مجلس الوزراء

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