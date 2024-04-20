"مصر أكتوبر": تنفيذ توصيات لجنة الثقافة بالحوار الوطني يحمي التراث المصري

أكد المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب "مصر أكتوبر" لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، أن اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة لمناقشة خطة الوزارة لتنفيذ المخرجات الصادرة عن لجنة الثقافة والهوية الوطنية بـ الحوار الوطني، خطوة مهمة للغاية، تعكس حرص الحكومة على تفعيل مخرجات الحوار في جميع القطاعات، ومن بينها القطاع الثقافي الذي يلعب دورًا مهمًا في دعم وتعزيز الهوية الوطنية، وحماية التراث الثقافي المصري من الاندثار.

وقال "حلمي"، في تصريحات صحفية، إن الحوار الوطني نجح في صياغة عدد كبير من التوصيات التي حظت بتوافق جميع الأطياف المشاركة في الحوار، وكان على رأسها تأسيس مجموعة وزارية للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها على غرار المجموعة الاقتصادية، مع اطلاق استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعي وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، يتم الاتفاق عليها تحت قيادة سياسية وثقافية وفكرية جامعة، مع الوضع في الاعتبار البدء بالمحافظات الحدودية، وأن يكون المصريين في الخارج جزءًا من هذه الاستراتيجية.

تحقيق مواطنة فعالة

وشدد نائب رئيس حزب "مصر أكتوبر"، على أهمية إصدار وثيقة للحفاظ على الهوية المصرية وترسيخ القيم الإنسانية كنمط حياة للمصريين، فضلًا عن ضمان تحقيق مواطنة فعَّالة تقوم على المساواة أو المشاركة، وتعزيز ثقافة نبذ العنف وخطابات الكراهية والتوعية المستمرة بأخطارهم، لافتًا إلى أن التوصيات أولت أهمية كبيرة بالطفل المصري من خلال إطلاق قناة خاصة بالأطفال، بإنتاج وطني متميز يعبر عن هويتنا، يكون محتواها منطوق بلهجة مصرية صحيحة في مقابل ما تقدمه قنوات والمنصات العالمية والإقليمية الأخرى، لمواجهة حملات نزع الطفل العربي من هويته.

وأكد المهندس أحمد حلمي، أهمية استجابة الحكومة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن سرعة تحويل توصيات الحوار الوطني إلى إجراءات على أرض الواقع، للتأكيد على جدية الحوار وفعاليته، ومساهمته في تحديد أولويات العمل الوطني خلال السنوات المقبلة.