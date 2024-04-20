"اقتصادية النواب": الوقت الراهن يتطلب التركيز على الصناعة لدعم الاقتصاد

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة جادة في ملف التصنيع المحلي، وهناك خطوات جادة في هذا الصدد، ولعل إعلان رئيس الحكومة اليوم عن التركيز بشكل كبير على قطاع الصناعة، والاتفاق مع غرف التصدير على ألا تقل نسبة التصدير سنويًا عن 15% وزيادة نسبة المكون المحلى بهذه الصناعات.

وأكد القطامي أن الدولة تسعى من خلال حزمة من الخطوات خلال الفترة الأخيرة على زيادة نسبة المكون المحلي داخل كثير من الصناعات، خاصة التي لها بدائل محلية، كما عملت على تغيير سياسة الاستيراد من خلال الاستغناء عن المكونات التي لها بدائل محلية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسبته في المنتج النهائي، وهذه أولى خطوات زيادة حجم الصادرات لـ100 مليار دولار وتوفير آلاف فرص العمل.

التركيز على الصناعة ودعم الاقتصاد

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن الوقت الراهن يتطلب التركيز على الصناعة لدعم الاقتصاد، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات جادة بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية، خاصة القطاعات التي تمتلك مصر بها مزايا تنافسية، فضلًا عن ضرورة زيادة معدلات وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية على أن تكون السوق الإفريقية أولوية خلال هذه الفترة.

وشدد النائب عمرو القطامي على ضرورة الترويج الجيد للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وفى نفس الوقت، زيادة تنافسية المنتجات ودعم الأنشطة الصناعية الواعدة، وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى بشكل عام، وتوفير مكون صناعي محلي بديل للمكون المستورد، من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحللين، وتوفير منتج بسعر منافس وجودة عالية ليستطيع المنافسة بقوة فى ظل التحديات الكبيرة الموجودة فى القطاع الصناعى على وجه التحديد.