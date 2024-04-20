السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

النائب زكى عباس: تنفيذ الحكومة توصيات الحوار الوطنى تأكيد جديته

النائب زكى عباس
النائب زكى عباس

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن تنفيذ الحكومة توصيات الحوار الوطني تأكيد على جدية الحوار الوطني.

أوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن تنفيذ توصيات الحوار الوطني يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز التواصل بين الحكومة والشعب، وتحقيق التقدم المستدام للمجتمع.

وأكد أن تنفيذ التوصيات سيُسهم في تحقيق المستهدفات في مختلف القطاعات، والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني.

أشار النائب زكي عباس إلى أن هذه التوجيهات تبرز اهتمام الرئيس السيسي بالحوار الوطنى وحرصه على تهيئة كل الأوضاع بحيث يحقق كل الأهداف، موجها الشكر للحكومة لاهتمامها بمخرجاته الحوار الوطني.

الحوار الوطني قصة نجاح صنعها الرئيس السيسى

تابع عضو مجلس النواب أن الحوار الوطني قصة نجاح صنعها الرئيس السيسي، وشارك بها الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، للخروج بتوصيات مهمة للقضايا المهمة التي تمس الوطن، وهو ما لم يحدث من قبل.

ولفت إلى أن الحوار الوطني نجح في وجود حالة للنقاش والتحاور في كل القضايا التي تشغل المصريين، خاصة في ظل إتاحة الفرصة أمام الجميع من أجل طرح وجهات النظر والحلول.

وأضاف عضو مجلس النواب أن هذه التوصيات ستسهم بقوة في تحقيق المستهدفات في مختلف القطاعات. 

وكان قد تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، حول المخرجات الصادرة عن لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى، وخطة وزارة الثقافة لتفعيلها، فى ضوء التكليف بالبدء فى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المرحلة الأولى من الحوار.

 وأوضحت وزيرة الثقافة أن هذا التقرير يتضمن الأهداف الرئيسية للجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى، وعددًا من المقترحات الصادرة عن خبراء اللجنة فى هذا الشأن، كما يتضمن الوضع الحالى فى الوزارة، وكذا الخطة المستقبلية لها لتفعيل مخرجات اللجنة.

توصيات الحوار الوطني الحوار الوطنى الحكومة والشعب مجلس النواب امناء الحوار الوطني الرئيس السيسي

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