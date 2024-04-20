برلمانى: تنفيذ توصيات الحوار الوطنى خطوة مهمة لتعزيز الهوية الوطنية

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تنفيذ وزارة الثقافة توصيات الحوار الوطني، خطوة مهمة تهدف لتعزيز الهوية الوطنية وتعزيز التنوع الثقافي.

وأوضح "سلطان"، في تصريحات صحفية له، أن الثقافة ركيزة أساسية في بناء الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء للمجتمع، وتنفيذ توصيات الحوار الوطني في قطاع الثقافة، ستسهم في تعزيز التفاعل الثقافي وتشجيع الإبداع والتنوع في الفضاء الثقافي.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى بشأن قضية الحفاظ على وترسيخ الهوية الوطنية التي أجمع المشاركون أن الحفاظ على الهوية وترسيخها، بناء الوعي الجمعي ليس مسؤولية وزارة بمفردها وإنما يتطلب تكاتف جميع فئات المجتمع من الفنانين والمثقفين والإعلاميين مع المجتمع المدني والحكومة لترسيخ الهوية الوطنية.

الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني

وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن تنفيذ وزارة الثقافة توصيات الحوار الوطني ستسهم في رفعة المجتمع والارتقاء بالذوق العام.

وشدد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية التنسيق بين المؤسسات الثقافية المختلفة في المجتمع، من أجل تحقيق النهضة الثقافية المرجوة، فضلا عن أهمية الاهتمام بالمسرح ودور السينما وحقوق الملكية الفكرية.

ولفت النائب محمد سلطان، إلى أن تنفيذ توصيات الحوار الوطني خطوة إيجابية مهمة، تعكس جدية الحكومة المصرية في الاستجابة لتوصيات الحوار، وتحويلها إلى برامج وأنشطة ملموسة على أرض الواقع.