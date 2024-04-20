السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: تنفيذ وزارة الثقافة مخرجات الحوار الوطنى يثرى الحياة الثقافية

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن تنفيذ الحكومة توصيات الحوار الوطني رسالة مهمة للشعب المصرية بأهداف الحوار الوطني في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن تنفيذ وزارة الثقافة توصيات الحوار الوطني يستهدف دعم الهوية الوطنية ويرسخ مفاهيم الانتماء والمساواة ونبذ العنف.

وأكد عضو مجلس النواب ضرورة سرعة تنفيذ المقترحات لتتحول إلى واقع ملموس، بما يدعم الهوية الوطنية ويسهم في تأسيس النشء الجديد على معايير الانتماء الحقيقية.

 

تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

وأشار النائب إلى أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، يسهم بشكل كبير في دعم مسيرة الحوار في المرحلة الثانية، ويعكس حرص الحكومة المصرية على تعزيز المشاركة الشعبية، وبناء مستقبل أفضل لمصر.

وثمن عضو مجلس النواب التعاون بين وزارة الثقافة والمجتمع المدني في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بما يضمن نجاح عملية التنفيذ، وتحقيق الأهداف المرجوة من الحوار الوطني.

ولفت إلى أن تنفيذ وزارة الثقافة مخرجات الحوار سيُسهم بشكل كبير في إثراء الحياة الثقافية في مصر وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي.

وطالب عضو مجلس النواب جميع المثقفين والفنانين والمواطنين للمشاركة في تنفيذ توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالثقافة والفنون، وذلك من خلال التفاعل مع وزارة الثقافة وتقديم الآراء والمقترحات.

وكان قد تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، حول المخرجات الصادرة عن لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى، وخطة وزارة الثقافة لتفعيلها، فى ضوء التكليف بالبدء فى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المرحلة الأولى من الحوار.

 وأوضحت وزيرة الثقافة أن هذا التقرير يتضمن الأهداف الرئيسية للجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى، وعددًا من المقترحات الصادرة عن خبراء اللجنة فى هذا الشأن، كما يتضمن الوضع الحالى فى الوزارة، وكذا الخطة المستقبلية لها لتفعيل مخرجات اللجنة.

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