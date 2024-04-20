السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" يدعم مصابي غزة بمستشفى أسيوط الجامعي

جانب من زيارة حزب
جانب من زيارة حزب المصريين الأحرار مصابي أحداث غزة

زار حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، اليوم، مصابي أحداث غزة الذين يتلقون العلاج في مستشفى أسيوط الجامعي، ومثله محمد أبوعين، أمين التنظيم،  بناءً على توجيهات النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب.

وخلال الزيارة، وزع أبوعين بتوزيع واجب الضيافة على المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية، وذلك بناءً على تكليفات من النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، ومتابعة من الدكتورة هبة واصل، الأمين العام للحزب، واللواء محمد العسقلاني، أمين محافظة أسيوط.

الحزب سيبقى إلى جانب القيادة السياسية المصرية في دعمها للشعب الفلسطيني

وأكد أبوعين دعم الحزب الثابت للشعب الفلسطيني ومساندته في محنته، مشددًا على أن الحزب سيبقى إلى جانب القيادة السياسية المصرية في دعمها للشعب الفلسطيني.

ويأتي هذا الموقف منسجمًا مع دور حزب المصريين الأحرار الوطني في الوقوف إلى جانب القضايا العربية العادلة، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

أكدت أمانة الحزب باسيوط أن الزيارة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والفلسطيني، وحرص مصر على تقديم كل ما يلزم لمساعدة الشعب الفلسطيني ودعم صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت قد استقبلت مستشفي أسيوط الجامعى عددا من مصابى غزة لتقديم الرعاية الصحية لهم.

وتستمر جهود مصر في تسهيل دخول المساعدات لغزة واستقبال المصابين الفلسطينيين، حيث  أكد أيمن عماد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بمعبر رفح،  ان اليوم شهد دخول 40 شاحنة مساعدات، بالإضافة إلى دخول 4 شاحنات من الغاز.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن هذه الشاحنات خضعت لعمليات المراجعة والتدقيق يوم أمس، وبالتالي، وتيرة هذه الأعداد يتحكم فيها الجانب الإسرائيلي؛ نظرًا للعراقيل التي يفرضها، مؤكدًا أن معبر رفح لم يغلق أبوابه، ويفتح أبوابه لاستقبال أي مساعدات، أو الجرحى والمصابين.

محافظة أسيوط المصريين الأحرار أحداث غزة مستشفي أسيوط الجامعي الشعب الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي

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