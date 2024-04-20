السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" يُدين استخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد عضوية فلسطين

أدان حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بشدة، استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في  مجلس الأمن  ضد مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بقبول فلسطين عضوًا كاملًا في الأمم المتحدة.

وقال الحزب في بيان له، إن هذا الموقف الأمريكي يُمثل استمرارًا للسياسة المنحازة لصالح إسرائيل، ويتعارض مع مبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية.

وأكد الحزب أن قبول فلسطين عضوًا كاملًا في الأمم المتحدة هو خطوة ضرورية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

ودعا الحزب الولايات المتحدة إلى مراجعة موقفها والانضمام إلى باقي دول العالم في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه.

كما دعا الحزب المجتمع الدولي إلى الضغط على الولايات المتحدة لتغيير موقفها وإلغاء الفيتو؛ ويؤكد الحزب على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال.

قضية عربية وإسلامية

وشدد حزب المصريين الأحرار على أن قضية فلسطين هي قضية عربية وإسلامية، وأن مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطيني في كل المحافل الدولية.

يرى حزب المصريين الأحرار أن استخدام الفيتو الأمريكي يُشكل سابقة خطيرة تهدد مصداقية الأمم المتحدة، يظهر هذا الموقف الأمريكي عدم احترام الولايات المتحدة للقانون الدولي.

يُؤكد هذا الموقف الأمريكي أن الولايات المتحدة تُمارس سياسة ازدواجية المعايير في تعاملها مع القضايا الدولية، ويثبت هذا الموقف الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تُريد السلام العادل والشامل في المنطقة.

وطالب الحزب بمراجعة الولايات المتحدة لموقفها من قضية فلسطين، وانضمام الولايات المتحدة إلى باقي دول العالم في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وضغط المجتمع الدولي على الولايات المتحدة لتغيير موقفها وإلغاء الفيتو.

وشدد الحزب على ضرورة دعم المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال، ويُؤكد الحزب أن مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطيني في كل المحافل الدولية.

المصريين الأحرار فلسطين الامم المتحدة القانون الدولي ازدواجية المعايي الشعب الفلسطيني قضية فلسطين

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