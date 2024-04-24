الأربعاء 24 أبريل 2024
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سياسي

"مصر أكتوبر" يهنئ الشعب المصرى والرئيس السيسى بذكرى تحرير سيناء

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح

هنأت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة المصرية والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ(42) لتحرير سيناء الحبيبة، وعودتها إلى حضن الوطن.

ستظل دائمًا وأبدًا مصدر فخر للمصريين

وأكدت مديح، في تصريحات لها، اليوم، أن ذكرى تحرير سيناء ستظل دائما وأبدا مصدر فخر للمصريين جميعًا، تذكرنا بانتصار أكتوبر المجيد، الذي ضحى فيه أبناء مصر البواسل، رجال قواتنا المسلحة، بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية من أجل استعادة أرض سيناء المباركة، ضاربين أروع الأمثلة في البطولة والوطنية الصادقة في سبيل العزة والكرامة والحفاظ على وحدة الوطن ومقدراته.

وأشارت مديح إلى عبقرية الدبلوماسية المصرية في الدفاع عن حقوق مصر، ورفع العلم المصري فوق أرض سيناء الحبيبة، مثمنة جهود مؤسسات الدولة المصرية، تحت قيادة رشيدة وحكيمة من الرئيس السيسي في الحفاظ على مقدرات الشعب المصري وحدة الوطن، تجلت في استعادة مصر العظيمة من جماعات الشر وبراثن الإرهاب والتطرف نحو الريادة المصرية في المنطقة والعالم.

ودعت رئيس حزب مصر أكتوبر، بأن يحفظ الله مصرنا العزيزة الغالية، ويعيد هذه الذكرى بمزيد من التقدم والازدهار والأمن والأمان، ولرئيس الجمهورية بدوام الصحة ودوام النجاح والازدهار في ظل الجمهورية الجديدة، ولشعب مصر العظيم بمزيد من الخير والأمن والسلام.

وكان قد وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد أصيل عرفانًا وتقديرًا لما قدمه شهداء مصر من بطولات وتضحيات دفاعًا عن الوطن وصون مقدساته.

عيد تحرير سيناء

جاء ذلك بحسب بيان، وتزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث قام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.

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