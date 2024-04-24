الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

البحث العلمى: بدء قبول مقترحات بحثية فى جميع مجالات العلوم

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

 اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن بدء قبول مقترحات بحثية في كل مجالات العلوم للأعوام 2025 - 2027، وذلك ضمن بروتوكول التعاون العلمى والتكنولوجي بين الأكاديمية وأكاديمية العلوم التشيكية.

وستقوم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتمويل المشروعات بالتعاون مع الجانب التشيكي طبقًا للشروط والبنود المُعلنة وتقوم الأكاديمية بتمويل كل مشروع بمبلغ 150 ألف جنيه سنويًا، وعلى السادة الباحثين الراغبين في الاشتراك في البرنامج التسجيل إلكترونيًا على الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا http://submission.asrt.sci.eg/ وللاطلاع على شروط التقدم وملء استمارة التقدم يمكنكم أيضًا الدخول على الرابط التالي https://www.avcr.cz/en/academic-public/international-affairs/bilateral-cooperation/Currently-announced-programmes/، على أن يكون ذلك في موعد أقصاه 10 يونيو 2024، علمًا بأنه لن يتم قبول أي أوراق ترد إلينا بغير الروابط الإلكترونية المذكورة أعلاه، وسيشمل الدعم تذاكر السفر وإقامة الباحثين المصريين في التشيك، بالإضافة إلى تكلفة المُستهلكات والكيماويات والنشر.

ومن ضمن الشروط أن ينتمي الباحث الرئيسي المصري والباحث المناوب للفريق البحثي إلى نفس الجامعة أو المركز البحثي، أما بالنسبة لبقية أعضاء الفريق فيمكن أن ينتموا إلى جهات مختلفة، كما يجب أن يتقدم الباحث المصرى والباحث التشيكي بالمقترح في نفس الوقت كل في جانبه مع ضرورة إرفاق خطاب من الجهة البحثية المصرية بالموافقة على التقدم بالمشروع وكذلك ختم الصفحة الأولى من المشروع من الجانب المصري والجانب التشيكي، ويُسمح للجامعات الخاصة المعتمدة بجمهورية مصر العربية شأنهم في ذلك شأن الجامعات الحكومية.

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في سياق آخر تواصل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لمسابقة "التأليف والترجمة فى الثقافة العلمية"، وذلك من خلال الموقع الرسمى للأكاديمية https://2u.pw/mXuIqCZ،

ومن المقرر أن يتسمر فتح باب التقدم حتى موعد أقصاه 30 أبريل 2024، وتغطى المسابقة فى نسختها الحالية مسارين رئيسيين، وهما: مسار التأليف فى المجال الثقافى والثانى مسار الترجمة، ويشمل المساران جميع فروع الثقافة العلمية، سواء تبسيط العلوم فى فروعها المختلفة وعلومها الحديثة أو الثقافة العلمية أو الترجمة.

البحث العلمي مجالات العلوم الجانب التشيكي الباحثين منح دراسية

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