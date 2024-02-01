موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الأول

تعلن وزارة التربية والتعليم خلال الأيام القليلة المقبلة، عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي

ويبحث الطلاب وأولياء الأمور منذ نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول، عن نتيجة أولى ثانوي في جميع المحافظات بعد ان أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن وضعت مديريات التربية والتعليم جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول كل على حدة.

ولم تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة أولى ثانوي خلال أيام، وسيتم إعلانها بشكل منفصل لكل مديرية من مديريات التربية والتعليم في المحافظات.

وزارة التربية والتعليم

ويتم الإعلان عن نتائج الصف الأول الثانوي بالدرجات، وأدى الطلاب امتحاناتهم على التابلت في المدارس التي تتوفر فيها خدمة الإنترنت، أما في المدارس التي واجهت مشكلة في الإنترنت، فقد أدى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول على الورق.

ويوفر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة نتيجة الصف الاول الثانوي للطلاب من جميع المحافظات بجانب توفيرها في المدارس ومن خلال المواقع الرسمية للمدارس على منصة الفيس بوك.

ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة بالضغط على الرابط التالي https://emis.gov.eg، ثم اختيار نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2024 برقم الجلوس، تحديد الفصل الدراسي الأول 2024، تسجيل رقم جلوس الطالب، الضغط على عرض نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2024 برقم الجلوس.

وفي وقت سابق، كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، للعام الدراسي الحالي 2023-2024، بجميع مدارس القاهرة.

وأعلنت المديرية، أنه سيتم قبول التظلمات لجميع المراحل، بدءًا من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٢/٤، ولمدة خمسة عشر يوم عمل تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم.