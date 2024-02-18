موعد امتحانات آخر العام 2024 للشهادة الإعدادية والثانوية العامة

حدد الخارطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم موعد امتحانات اخر العام 2024، لصفوف النقل وامتحان الثانوية العامة وامتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني، وتعرض الدستور التفاصيل الكاملة لموعد امتحانات اخر العام 2024 في التقرير التالي:

متى ستكون امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لجميع طلاب المدارس بدءًا من الصف الرابع الابتدائي مرورًا بامتحانات طلاب المرحلة الاعدادية وحتى الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وتبدأ امتحانات اخر العام 2024 لسنوات النقل في المرحلتين الابتدائية والاعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، وتضع كل مديرية من مديريات التربية والتعليم في المحافظات جدول امتحانات صفوف النقل في المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية وتضع ايضًا الامتحانات والتي تختلف من محافظة لأخرى.

متى يبدا امتحان الثانوية العامة 2024؟

يبدا امتحان الثانوية العامة 2024 في 22 يونيو المقبل بعد أن عدلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحان الثانوية العامة 2024 والذي كان وفق الخارطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2023-2024 يوم 15 يونيو المقبل، أى أنه تم تأجيله لنحو اسبوعين.

وتكون امتحانات الثانوية العامة 2024 موحدة في جميع أنحاء الجمهورية ويتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 خلال أسابيع قليلة.

متى امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024؟

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024، ووفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024 الصادرة عن وزارة التربية والتعليم تبدأ امتحانات اخر العام 2024 للشهادة الاعدادية 2024 يوم 25 مايو المقبل، ويختلف جدول امتحانات الشهادة الاعدادية من محافظة لأخرى كما تختلف طبيعة الامتحان باختلاف المحافظات، وكذلك موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لـ امتحانات آخر العام 2024.