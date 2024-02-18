الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والثانوية العامة

امتحانات
امتحانات

انطلق الترم الثاني للعام الدراسي الجاري 2023/2024 من الأسبوع الماضي 10 فبراير 2024 لمختلف الصفوف الدراسية وفق الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 

ننشر في التقرير التالي موعد امتحانات الترم الثاني المبدئي كما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم في الخطة الدراسية الجارية 2023/2024.

امتحانات الترم الثاني 2024 

تبدأ امتحانات الترم الثاني من السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤  وتكون امتحانات الدبلومات الفنية  من السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

وتم  تحديد موعد امتحانات الثانوية العامة من السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤ الا ان هذا الموعد يتعارض مع اجازة وقفة عرفة ثم يليها اجازة عيد الأضحى المبارك من الاحد 16 يونيو لذلك من المتوقع أن يتم تغيير موعد الامتحانات إما قبل أو بعد هذا الموعد. 

رابط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024.. ضوابط الامتحانات

استمارة الثانوية العامة 2024 

 

ما زال يتبقى أمام طلاب الثانوية العامة وقت لتسجيل الاستمارة الالكترونية لامتحانات الثانوية العامة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اضغط هنا 

تسجيل الدخول باستخدام البريد الالكتروني الموحد ثم اتباع خطوات التسجيل 

مع ضرورة تأكد الطلاب من كتابة المواد التي يدرسها طلاب كل شعبة لأن أساس الامتحانات. 

ويكون أخر موعد تسجيل استمارة  الثانوية العامة يوم الخميس ٢٢ فبراير 2024،  ثم يتم طباعتها وملحقاتها وتسليمها الاستمارات في المدرسة من 11 فبراير وحتى الخميس 29 فبراير 2024.

المواد التي يتم تسجيلها لطلاب الشعبة الأدبية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

المواد التي يتم تسجيلها لطلاب الشعبة العلمية العلوم: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

المواد التي يتم تسجيلها لطلاب الشعبة العلمية الرياضيات: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

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