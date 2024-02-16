الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2024 لجميع المراحل التعليمية

الفصل الدراسي الثاني
الفصل الدراسي الثاني 2024

موعد امتحانات الفصل الدراسى الثاني 2024 لجميع المراحل التعليمية من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لجميع المراحل التعليمية 

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم، من خلال ما نشرته "الخريطة الزمنية" فى بداية العام الدراسي على موقعها الإلكتروني أن امتحانات آخر العام لطلاب المدارس النقل والشهادة الإعدادية سوف تبدأ في يوم السبت الموافق 25 من شهر مايو 2024

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

تبدأ امتحانات الثانوية العامة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات للدور الأول السبت الموافق 22 يونيو حسب ما أشارات إليه الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى بداية العام الدراسي وقد نشرتها على موقعها الإلكتروني 2024

موعد امتحانات الثانوية العامة "دور ثانى" 2024

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات الدور الثاني حسب ماجاء فى الخريطة الزمنية للوزارة  يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الدبلومات الفنية

كما تقرر عقد امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي للدبلومات الفنية في يوم الأول من شهر يونيو لعام 2024 

موعد اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 رسميًا ومواصفات الامتحان

امتحانات الترم الثاني في الجامعات 

وفقا للخريطة الزمنية الموضوعة للعام الدراسي الحالي من قبل وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي فسوف تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني في بداية شهر يونيو 2024 وفقا لكل كلية وجامعة وطبيعة الدراسة بداخلها.

خريطة الترم الثاني للمدارس 2024

الترم الثاني يبدأ في يوم السبت الموافق العاشر من فبراير 2024

ينتهي الترم الثاني في يوم الخميس الموافق السادس من شهر يونيو 2024

امتحانات النقل والشهادة الإعدادية تبدأ يوم السبت 2 مايو 2024

امتحانات الترم الثاني للدبلومات الفنية تبدأ الأول من شهر يونيو 2024

امتحانات الثانوية العامة تبدأ السبت 15 يونيو 2024.

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