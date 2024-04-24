خبير تربوى يكشف مميزات منصة "امتحانات مصر"

تحدث تامر شوقي، الخبير التربوي، عن مميزات منصة امتحانات مصر في تغطيتها لجميع الصفوف الدراسية، قائلًا: "أنا بختار المرحلة والصف الدراسي والمادة، وبيكون فيه امتحانات خاصة وامتحانات عامة، يعني مثلًا اخترت مادة العلوم، وهختار الامتحانات التخصصية، هيظهر لي امتحانات لكل وحدة والأسئلة الخاصة بها، واللي بتتميز بحسن الصياغة وقياس نواتج التعلم المستهدفة في كل مادة، مع توافر إجابات لجميع الأسئلة للمراجعة".

وأوضح، خلال لقائه عبر القناة الأولى، أنه من الممكن أن تأتي أسئلة من المنصة في الامتحانات الرسمية، مؤكدًا أن مدرسي الدروس الخصوصية يحصلون على أسئلتهم من المنصة.

وأوضح أن الامتحانات العامة خاصة بكل المواد، وبالتالي يتّدرب على طريقة حل الامتحانات، فهى عملية تدريبية بها مصداقية أكثر من الامتحانات التي يتم وضعها من جانب المدرسين المتخصصين.