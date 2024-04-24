الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير تربوى يكشف مميزات منصة "امتحانات مصر"

تامر شوقي الخبير
تامر شوقي الخبير التربوي

تحدث تامر شوقي، الخبير التربوي، عن مميزات منصة امتحانات مصر في تغطيتها لجميع الصفوف الدراسية، قائلًا: "أنا بختار المرحلة والصف الدراسي والمادة، وبيكون فيه امتحانات خاصة وامتحانات عامة، يعني مثلًا اخترت مادة العلوم، وهختار الامتحانات التخصصية، هيظهر لي امتحانات لكل وحدة والأسئلة الخاصة بها، واللي بتتميز بحسن الصياغة وقياس نواتج التعلم المستهدفة في كل مادة، مع توافر إجابات لجميع الأسئلة للمراجعة".

 

وأوضح، خلال لقائه عبر  القناة الأولى، أنه من الممكن أن تأتي أسئلة من المنصة في الامتحانات الرسمية، مؤكدًا أن مدرسي الدروس الخصوصية يحصلون على أسئلتهم من المنصة.

وأوضح أن الامتحانات العامة خاصة بكل المواد، وبالتالي يتّدرب على طريقة حل الامتحانات، فهى عملية تدريبية بها مصداقية أكثر من الامتحانات التي يتم وضعها من جانب المدرسين المتخصصين.

منصة امتحانات مصر امتحانات منصة امتحانات مصر لجميع الصفوف الدراسية المنصة الامتحانات الرسمية

مواد متعلقة

كل ما تريد معرفته عن أهداف المنصة الإلكترونية eTabadul

الأكثر قراءة

عاجل.. رسميًا.. إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب

عاجل|الحكومة توافق على إنشاء منطقتين استثمارية وحرة فى رأس الحكمة

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

اعترافات مغتصب رضيعة فى مدينة نصر: وضعتها فى كيس أسود ورميتها فى القمامة

استثمارات مبدئية 160 مليون دولار.. شركتان عالميتان تُخططان لتنفيذ مشروع ضخم فى مصر

الصيادون عن حملة "مقاطعة الأسماك": "نحن المتضررون.. وهذه هى الحلول"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

صور

الجلسه الأولى مؤتمر كتاب الرئيس الصينى بالرعاية الإعلامية للدستور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة