أرقام جلوس الثانوية العامة 2024.. وجدول الشعبة العلمية

يتسأل الطلاب وأولياء أمورهم عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 ، وذلك مع اقتراب امتحانات طلاب الشعبة العلمية والأدبية لهذا العام 2023- 2024 والموزمع أن تقام في شهر يونيو المقبل وفقًا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي حيث تم مراجعة كافة الاستمارات المؤهلة لدخول الامتحانات لكافة الطلاب.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الانتهاء من إعداد أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 داخل كنترولات الثانوية العامة في كافة محافظات الجمهورية وذلك وفقا لبيانات استمارة الثانوية العامة العامة التي انتهى الطلاب من تسجيلها عبر الموقع الرسمي للوزارة وذلك لتحديد الشعب الدراسية والمواد التي يدرسها كل طالب.

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد خصصت رابط للحصول على أرقام جلوس طلاب، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يمكن للطلاب الاستعلام عنها بإدخال كافة البيانات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني والمتوقع أن يتم تفعيله خلال الأيام القليلة المقبلة خلال شهر مايو 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي

يأتي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 كما يلي:-

يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.

يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والرياضيات البحتة والجبر والهندسة الفراغية.

يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024 امتحان مادة الرياضيات البحتة والتفاضل والتكامل.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء والرياضيات التطبيقة (الاستاتيكا).

يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024 امتحان مادة الرياضيات التطبيقو الديناميكا.

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