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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

الإعدادية الأزهرية
الإعدادية الأزهرية

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 محور اهتمام مئات الألاف من طلاب التعليم الأزهري حاليا، وذلك مع اقتراب امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023 - 2024 وفقا للمخطط الزمني للعام الذي أعلن عنه قطاع المعاهد الأزهرية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

يقدم الدستور جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 والذي تم الإعلان عنه من قبل قطاع المعاهد الأزهرية والذي جاء كما يلي:-

  • يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024 امتحان مادة الفقه ومادة اللغة العربية ورقة أولى (نحو وصرف).
  • يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024 امتحان مادة القرآن الكريم وتجويده ومادة الثفاقة الإسلامية.
  • يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 امتحان مادة اللغة العربية الورقة الثانية (المطالعة والنصوص وفنون الكتابة) ومادة الهندسة.
  • يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024 امتحان مادة أصول الدين والتفسير والحديث ومادة الدراسات الاجتماعية.
  • يوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024 امتحان مادة أصول الدين والتوحيد والسيرة ومادة العلوم.
  • يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024 امتحان مادة الجبر والتربية الفنية ومادة الحاسب الآلي.
  • يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية ومادة المستوى الرفيع.

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جدول امتحانات طلاب أولى ثانوي 2024 الأزهري

جاء جدول امتحانات طلاب أولى ثانوي 2024 بالتعليم الأزهري في الفصل الدراسي الثاني كما يلي:-

  • يوم الأحد الموافق 28 ابريل 2024 امتحان مادة الفقه ومادة التاريخ.
  • يوم الاثنين الموافق 29 ابريل 2024 امتحان مادة النحو ومادة التوحيد.
  • يوم الثلاثاء الموافق 30 ابريل 2024 امتحان مادة التفسير وعلومه وعلم النفس.
  • يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 امتحان مادة الحديث وعلومه ومادة الجغرافيا.
  • يوم السبت الموافق 4 مايو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ومادة التربية الفنية.
  • يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 امتحان مادة القرآن الكريم ومادة اللغة الأجنبية الثانية.
  • يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024 امتحان مادة البلاغة والمنطق.
  • يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 امتحان مادة الصرف والإنشاء.
  • يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 امتحان مادة الأدب والنصوص والمطالعة والثقافة الإسلامية.

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