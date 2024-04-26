أحمد فايق لطلاب الثانوية العامة: نجتهد ونتعب والنتيجة على الله

قال الإعلامي أحمد فايق، إن مرحلة الثانوية العامة مهمة في حياتنا وعلينا أن نجتهد ونتعب، دون خوف أو قلق، مردفًا: "ما تقلقوش وما تخافوش، وطالما اجتهدت وتعبت مش مهم النتيجة، لأن النتيجة دي بتاعة ربنا، وربنا بيختار لنا الأصلح دائمًا".

وأضاف فايق، خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع"، عبر قناة "DMC"، مساء اليوم الجمعة، أن النهارده عندنا مراجعة الامتحان في مادة التاريخ، ومستشارو مناهج التاريخ في وزارة التعليم والتعليم الفني هم من وضعوا هذه الأسئلة.

يواصل الإعلامي أحمد فايق، سلسلة حلقات المراجعة النهائية في كل المواد استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة.

ويخوض مسابقة مادة التاريخ، فريق "سعد زغلول" ويمثله خديجة ولينا، وفريق "مصطفى كامل" مكون من كارمينا وجنى.