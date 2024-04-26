الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد فايق لطلاب الثانوية العامة: نجتهد ونتعب والنتيجة على الله

الإعلامي أحمد فايق
الإعلامي أحمد فايق

قال الإعلامي أحمد فايق، إن مرحلة الثانوية العامة مهمة في حياتنا وعلينا أن نجتهد ونتعب، دون خوف أو قلق، مردفًا: "ما تقلقوش وما تخافوش، وطالما اجتهدت وتعبت مش مهم النتيجة، لأن النتيجة دي بتاعة ربنا، وربنا بيختار لنا الأصلح دائمًا".

وأضاف فايق، خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع"، عبر قناة "DMC"، مساء اليوم الجمعة، أن النهارده عندنا مراجعة الامتحان في مادة التاريخ، ومستشارو مناهج التاريخ في وزارة التعليم والتعليم الفني هم من وضعوا هذه الأسئلة.

يواصل الإعلامي أحمد فايق، سلسلة حلقات المراجعة النهائية في كل المواد استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة.

ويخوض مسابقة مادة التاريخ، فريق "سعد زغلول" ويمثله خديجة ولينا، وفريق "مصطفى كامل" مكون من كارمينا وجنى.

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