الثلاثاء 16 أبريل 2024
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مصر

هل تحلم بالعيش في المملكة العربية السعودية؟ إليك خطوات تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة

تأشيرة السعودية
تأشيرة السعودية

باتت المملكة العربية السعودية وجهة مثالية لكثير من المصريين، سواء للعمل أو الدراسة أو السياحة أو الاستقرار ولذلك، يسعى الكثيرون للحصول على تأشيرة تسمح لهم بالبقاء في المملكة لفترة أطول من مدة تأشيرة الزيارة.

وأكدت المملكة  أنه يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في السعودية!

في هذا المقال، تستعرض لك "الدستور"  خطوات تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة، مع توضيح الشروط والمستندات المطلوبة والرسوم المُستحقة.

خطوات تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة 

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية "أبشر": من هنــــا 
الضغط على "أبشر أفراد".
تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
اختيار "دليل الخدمات".
الضغط على "خدمات الجوازات".
اختيار "تواصل".
النقر على "طلب جديد".
اختيار "قسم خدمات التابعين والمكفولين".
اختيار "خدمة تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة".
رفع جميع المستندات المطلوبة.
الضغط على "إرسال الطلب".

الاستعلام عن تأشيرة برقم الجواز 2024 وشروط إصدارها

كيفية الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز وشروط إصدارها


شروط تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة

وجود كفيل أو ضامن سعودي الجنسية.
أن يكون الرابط بين الكفيل والزائر علاقة أسرية أو علاقة عمل.
تقديم الزائر جميع المستندات المطلوبة للجهات المختصة.
تقديم طلب تحويل التأشيرة إلى وزارة الخارجية.
اجتياز الفحص الطبي في أحد المراكز المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وإثبات عدم وجود أي مشكلات صحية أو أمراض معدية.
سداد الزائر جميع الرسوم المقررة لتحويل التأشيرة.


مستندات تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة

صورة من الهوية الوطنية أو إثبات الشخصية للزائر.
صورة من التأشيرة الخاصة بدخول الوافد.
صورة من جواز السفر للوافد ساري المفعول.
كارت الأسرة (في حال كان الوافد رب أسرة).
مستند التعريف بالراتب والقدرة المالية على الإنفاق في المملكة.

رسوم تحويل الزيارة إلي إقامة في السعودية

وفيما يتعلق بقيمة رسوم تحويل الزيارة إلي إقامة في السعودية 1445 هـ، تقدر بما يلي:

قيمة رسوم تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة 600 ريال سعودي، وتشمل هذه الرسوم الفحص الطبي ورسوم تصاريح العمل بالإضافة إلى بعض الرسوم الأخرى.

وفي حالة أراد الفرد الحصول على تأشيرة متعددة، تصل قيمة الرسوم إلى 5000 ريال سعودي. 

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