الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

خطوط ساخنة للتواصل مع الجاليات المصرية فى دول أغلقت مجالاتها الجوية

وزارة الدولة للهجرة
وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين

تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج العديد من الرسائل والاستفسارات من الجاليات المصرية في دول الجوار التي أعلنت عن إغلاق مجالاتها الجوية، حيث أعربت الجاليات عن قلقها على مستقبل أبنائها الدارسين ومستقبل استمرارهم في الجامعات في ضوء الأحداث الجارية في المنطقة.

وفي هذا الإطار، وانطلاقًا من الحرص على مصالح الجاليات المصرية، وجهت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بإتاحة خطوط للتواصل المباشر مع الجاليات المصرية بالخارج لتلقي أي استفسارات والرد عليها على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات تتابع مستجدات الموقف.

وتهيب وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالجاليات المصرية المقيمة في دول الجوار، بأهمية الالتزام بالتوجيهات الصادرة من سلطات الدول المضيفة، والسفارات المصرية بهذه الدول، ومتابعة بيانات الوزارة في هذا الصدد، لا سيما في ضوء ما تناولته بيانات وسائل الإعلام الصادرة مؤخرًا من إعادة فتح المجالات الجوية واستئناف حركة الطيران بصورة طبيعية.

وفى هذا الصدد، فإن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ترجو من الجاليات المصرية توجيه رسائلها واستفساراتها على الأرقام التالية عبر تطبيق "واتس آب":
01004114672
01069613755

وزارة الدولة للهجرة المصريين بالخارج الجاليات المصرية للهجرة الرسائل

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