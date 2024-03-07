الاستعلام عن تأشيرة برقم الجواز 2024 وشروط إصدارها

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

أتاحت وزارة الخارجية السعودية ما يسمى بـ"منصة التأشيرات الإلكترونية" أو "إنجاز" من أجل التسهيل على المسافرين إليها الاستعلام عن تأشيرة الدخول إلى السعودية" وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

1- الدخول على منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط هنا

2- الضغط على "الاستعلام عن حالة الطلب".

3- تحديد نوع الطلب المراد الاستعلام عنه.

4- تسجيل رقم الطلب الخاص بالمستعلم.

5- إدخال رمز الصور "الأرقام الملونه الظاهرة".

6- تظهر نتيجة طلب "إنجاز"، سواء بقبول التأشيرة أو لا.

7- طباعة النتيجة لحين السفر في حال القبول.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية من خلال منصة التأشيرات 2024

اتاحت المملكة العربية السعودية الاستعلام عن التأشيرة من خلال المنصة الجديدة الخاصة بوزارة الخارجية السعودية، عبر اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى رابط منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية عبر موقع وزارة الخارجية السعودية من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

2- تحديد رقم طلب التأشيرة.

3- كتابة رقم جواز السفر بشكل صحيح.

4- إدخال رقم الطلب ورمز الصورة المعروضة.

5- الضغط على خيار “استعلام”، وتظهر حالة التأشيرة الحالية.

شروط إصدار تأشيرة دخول المملكة

وضعت الخارجية السعودية شروط مميزة للحصول على تأشيرة دخول المملكة وهى كالتالى:

1- ضرورة أن يحمل صاحب التأشيرة جواز سفر صالحا لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

2- أن يكون المتقدم للحصول على التأشيرة من الدول المؤهلة للتأشيرة.

3- صورة جواز سفر تحتوي على جميع البيانات الشخصية.

4- صورتين شخصيتين ذات خلفية بيضاء وتكون الصورة واضحة تماما وخالية من العيوب.

كيفية الحصول على تأشيرة الدخول للسعودية 2024

1- الدخول على موقع الخطوط السعودية.

2- اختيار عرض زوار المملكة لرحلات المغادرة والعودة.

3- اختيار تأشيرة مرور إلكترونية.

4- اختيار تاشيرة مرور إلكترونية.

5- تعبئة كافة المعلومات المطلوبة من المسافر.

6- إكمال عملية الحجز ودفع تذكرة الطائرة.

7- الحصول على التاشيرة الإلكترونية.