الإثنين 09 أكتوبر 2023
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مصر

كيفية الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز وشروط الحصول عليها

تأشيرة السعودية
تأشيرة السعودية

زاد البحث عن كيفية الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز في المملكة العربية السعودية عبر المنصات الإلكترونية عقب إصدار منصة إلكترونية من شأنها تسهيل الإجراءات على الوافدين والزائرين للمملكة دون الحاجة للذهاب إلى المباني الحكومية والتعامل المباشر مع الموظفين والعاملين.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز

خصصت المملكة العربية السعودية منصة إنجاز الإلكترونية والتي توضح كيفية الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز بإتباع الخطوات التالية والتي تم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية للمملكة العربية السعودية وهى كما يلي:-

  • الدخول عبر منصة انجاز من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • تسجيل الدخول عبر حساب المستعلم عبر المنصة.
  • إدخال كافة بيانات المستعلم بدقة في الخانات المخصصة لذلك.
  • الضغط على خدمة الاستعلام عن تأشيرة العمل.
  • تحديد نوع التأشيرة المطلوبة.
  • إدخال رقم الطلب الخاص بتأشيرتك.
  • الضغط على زر استعلم.
  • ظهور كافة الإجراءات اللازمة عن التأشيرة المرغوب فيها.

الإفتاء: تأشيرة الدخول لها حكم عقد الأمان

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 عبر منصة إنجاز

شروط الحصول على تأشيرة المملكة العربية السعودية 

هناك العديد من شروط الحصول على تأشيرة المملكة العربية السعودية من خلال منصة انجاز والتي تتلخص فيما يلي:-

  • صلاحية جواز السفر.
  • سداد الرسوم اللازمة.
  • صور شخصية بمقاس 4*6 بخلفية بيضاء.
  • تقديم المستندات اللازمة للحصول على التأشيرة ( نسخة من جواز السفر، نموذج طلب التأشيرة، شهادة العمل أو الدراسة، باقي المستندات حسب نوع التأشيرة المطلوب الحصول عليها).
  • إدخال البيانات اللازمة للمتقدم بدقة ويتم التحقق من صحة ودقة هذه البيانات.

وعقب التأكد من توافر كافة الشروط اللازمة يحصل المتقدم على تأشيرة دخول المملكة العربية السعودية في غضون أيام قليلة وفقا للإجراءات اللازمة لذلك.

يذكر أن وزارة الخارجية السعودية قد استبدلت لاصق التأشيرة بالتأشيرة السعودية الإلكترونية والتي ستسمح لقراءة البيانات من خلال الـ QR لعدد محدود من الدول منها ( الإمارات، مصر، الأردن، الهند، بنجلاديش، إندونيسا، الفلبين) والتي تستهدف التيسير للحصول على تأشيرة الإقامة والزيارة والعمل في المملكة وذلك كمرحلة أولى لعدد من البعثات السعودية.

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