بتخفيضات تصل لـ25%.. الدولة تتحرك لإنقاذ المواطن من جشع التجار

تعمل الدولة على قدم وساق لتذليل العقبات أمام المواطن المصري في شتى مناحي الحياة، خاصة بعد الأزمات العالمية والتي أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات التغيرات المناخية.

وتحرص الدولة على المتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية في الأسواق ليتم تخفيض بعض السلع حتى يكون هناك توافق على كل الآليات المطلوبة من الدولة، وكذا إتاحة مستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاع الصناعي، وموقف برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا لعرض بعض القرارات التي تهم حياة المواطن المصري في مقر الحكومة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.

مصر وضعت قضية التضخم ضمن أولوياتها خلال الفترة الماضية

وقال مدبولي، إن مصر وضعت قضية التضخم ضمن أولوياتها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية في الأسواق، وكذا إتاحة مستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاع الصناعي، وموقف برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة، ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن الحكومة تقف على أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والتي تصدرت جميع المؤتمرات ولقاءات وزراء الدولة، حيث كان ذلك نتيجة الأزمات العالمية والتداعيات على مستوى العالم، معقبًا: “شغلنا الشاغل مع كل زملائنا من اتحادات الغرف واتحاد الصناعة كان استهداف مجموعة السلع الرئيسية وتقديم خفض حقيقي يلمسه المواطن المصري”.

وأضاف، أن هناك مداولات وتم عرض المبررات التي تؤدي لزيادة الأسعار، والأساس الذي كان جزءًا من المشكلة هو ندرة العرض أو عدم توافر العرض الكافي للسلع، سواء منتجات خام أو مستلزمات إنتاج للسلع الغذائية، مطالبين بتوافر وإتاحة أكبر لتوفير العملة الصعبة لهذه السلع، مما يؤدي لزيادة المعروض وتخفيض السعر.

نستهدف السلع الرئيسية لعمل خفض حقيقي فى أسعارها

وأشار إلى أنه تم استعراض بعض الإجراءات التي اتخذتها الدولة لخفض الأسعار، وبالتالي تم التنسيق مع وزارة المالية ووزارة التجارة ومصلحة الجمارك ووزارة التموين ووزارة الزراعة لتيسير الإجراءات، فيما تم التوافق على تخفيض أسعار 7 سلع رئيسية بين 15% و25% على الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، والأرز، وزيت الخليط، والتوافق مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على خفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة بنسبة 15%، سوف يطبق بشكل كامل ابتداءً من يوم السبت المقبل.

ونوه أن الإجراءات بدأت بالفعل وسيتم اتخاذ قرارات فيما يخص تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، لضمان انخفاض الأسعار ويعقبه استقرار في أسعار هذه المنتجات.

وأردف، أن الحكومة كانت تتابع ارتفاع أسعار السلع الغذائية، من خلال عقد عدة اجتماعات مع الغرف الصناعة واتحاد الغرف التجارية، وكان هدفنا التحكم في قضية التضخم وكيفية تعميق الصناعة المحلية ودعم الصناعة، خاصة أن التضخم ظاهرة عالمية ونتابع ارتفاع الأسعار على مدار الساعة.

ولفت إلى أنه سيتم وضع الحد الأقصى للسعر على جميع المنتجات، مؤكدا أن الدولة ستتخذ الإجراءات العاجلة ضد كل من يتلاعب بصورة غير عادلة في الأسعار، مختتمًا أن موضوع التضخم الذي يستهدفونه خلال المرحلة القادمة، هدفه ضمان بدء تخفيف العبء على العديد من المؤسسات والمواطن المصري في الفترة القادمة.