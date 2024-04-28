اعرف الآن موعد إجازة شم النسيم 2024| أجندة الإجازات الرسمية المتبقية في العام

يتسأل ألالاف من موظفي القطاع العام والخاص على موعد اجازة شم النسيم 2024 والتي تكون إجازة رسمية ومدفوعة الأجر ويفضل كافة الأسر المصرية قضاؤها في المتنزهات والحدائق وسط المناظر الخلابة حيث يصادف هذا اليوم حصاد المحاصيل الزاعية عند القدماء المصريين.

موعد إجازة شم النسيم 2024

أكدت رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي أن موعد اجازة شم النسيم 2024 سيكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو المقبل لكافة موظفي القطاع العام والخاص في جميع محافظات الجمهورية بأجر كامل وفقا لقانون العمل المصري والتي يحتفل بها المصريين منذ العصر الفرعوني حيث يصادف موسم حصاد المحاصيل الزراعية لذلك يحتفل القدماء المصريين بالخير الوفير عقب موسم الزراعة والتي كانت محور حياتهم.

وارتبط الاحتفال بتناول الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ والخضروات مثل البصل والخس والجرجير والطماطم والخيار للمساعد في عملية الهضم وذلك وسط الحدائق والمتنزهات العامة ويعد من الاحتفالات القومية التي يحتفل بها المصريين بعيدا عن الأديان السماوية.

موعد إجازة عيد العمال 2024 في مصر

حصل موظفي القطاع العام والخاص على اجازة يوم الخميس المقبل الموافق 2 مايو بدلا من يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 وذلك بمناسبة عيد العمال وهو أحد الاجازات الرسمية التي حصل فيها الموظفين على اجازات مدفوعة الأجر حيث بدأ الاحتفال به يوم 1 مايو 1886 عندما نظم العمال في شيكاغو إضرابا عن العمل للمطالبة بتحديد ساعات العمل بـ 8 ساعات فقط يوميا الأمر الذي لم يقبله أصحاب الشركات والمصانع.

وشل الاضراب الحركمة الاقتصادية وفتحت الشرطة النار على المتظاهرين وتم قتل عدد منهم وتم إلقاء قنبلة وسط التجمع إدت على مقتل 11 شخصا وتم اعتقال العمال وتنفيذ حكم الإعدام في 4 من القيادات وحكم على الأخرين بالسجن لفترات متفاوتة لذلك يحتفل بالعمال في ذكرى تلك الواقعة الشهيرة.

أجندة الاجازات الرسمية 2024

يوم الأربعاء 1 مايو 2024 اجازة عيد العمال.

يوم الاثنين 17 - 20 يونيو اجازة عيد الضحى المبارك.

يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024 اجازة ثورة يونيو.

يوم الاثنين 8 يوليو 2024 اجازة رأس السنة الهجرية.

يوم الاثنين الموافق 16 يوليو 2024 اجازة المولد النبوي الشريف.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو اجازة ثورة يوليو.

يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر اجازة انتصارات أكتوبر.

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