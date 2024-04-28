الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

اعرف الآن موعد إجازة شم النسيم 2024| أجندة الإجازات الرسمية المتبقية في العام

اجازة شم النسيم 2024
اجازة شم النسيم 2024

يتسأل ألالاف من موظفي القطاع العام والخاص على موعد اجازة شم النسيم 2024 والتي تكون إجازة رسمية ومدفوعة الأجر ويفضل كافة الأسر المصرية قضاؤها في المتنزهات والحدائق وسط المناظر الخلابة حيث يصادف هذا اليوم حصاد المحاصيل الزاعية عند القدماء المصريين.

موعد إجازة شم النسيم 2024

أكدت رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي أن موعد اجازة شم النسيم 2024 سيكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو المقبل لكافة موظفي القطاع العام والخاص في جميع محافظات الجمهورية بأجر كامل وفقا لقانون العمل المصري والتي يحتفل بها المصريين منذ العصر الفرعوني حيث يصادف موسم حصاد المحاصيل الزراعية لذلك يحتفل القدماء المصريين بالخير الوفير عقب موسم الزراعة والتي كانت محور حياتهم.

وارتبط الاحتفال بتناول الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ والخضروات مثل البصل والخس والجرجير والطماطم والخيار للمساعد في عملية الهضم وذلك وسط الحدائق والمتنزهات العامة ويعد من الاحتفالات القومية التي يحتفل بها المصريين بعيدا عن الأديان السماوية.

طريقة عمل الفسيخ في المنزل قبل شم النسيم 2024

طريقة عمل البيض الملون في شم النسيم 2024

موعد إجازة عيد العمال 2024 في مصر

حصل موظفي القطاع العام والخاص على اجازة يوم الخميس المقبل الموافق 2 مايو بدلا من يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 وذلك بمناسبة عيد العمال وهو أحد الاجازات الرسمية التي حصل فيها الموظفين على اجازات مدفوعة الأجر حيث بدأ الاحتفال به يوم 1 مايو 1886 عندما نظم العمال في شيكاغو إضرابا عن العمل للمطالبة بتحديد ساعات العمل بـ 8 ساعات فقط يوميا الأمر الذي لم يقبله أصحاب الشركات والمصانع.

وشل الاضراب الحركمة الاقتصادية وفتحت الشرطة النار على المتظاهرين وتم قتل عدد منهم وتم إلقاء قنبلة وسط التجمع إدت على مقتل 11 شخصا وتم اعتقال العمال وتنفيذ حكم الإعدام في 4 من القيادات وحكم على الأخرين بالسجن لفترات متفاوتة لذلك يحتفل بالعمال في ذكرى تلك الواقعة الشهيرة.

خلال إجازات مايو.. أماكن ترفيهية وتاريخية وثقافية تستحق الزيارة في مصر

جدول إجازات شهر أبريل 2024 للموظفين فى الدولة

أجندة الاجازات الرسمية 2024 

  • يوم الأربعاء 1 مايو 2024 اجازة عيد العمال.
  • يوم الاثنين 17 - 20 يونيو اجازة عيد الضحى المبارك.
  • يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024 اجازة ثورة يونيو.
  • يوم الاثنين 8 يوليو 2024 اجازة رأس السنة الهجرية.
  • يوم الاثنين الموافق 16 يوليو 2024 اجازة المولد النبوي الشريف.
  • يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو اجازة ثورة يوليو.
  • يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر اجازة انتصارات أكتوبر.

اقرأ أيضا 

عدد بطاقات التموين في مصر 

موعد إجازة البنوك في شم النسيم بعد قرار ترحيل موعد عيد العمال رسميًا

موعد اجازة شم النسيم 2024 اجازة شم النسيم 2024 شم النسيم 2024 شم النسيم اجازة رسمية اجازة عيد العمال 2024 عيد العمال 2024 أجندة الاجازات الرسمية 2024

مواد متعلقة

إجازات شهر مايو 2024 لموظفي القطاع العام والخاص

أسعار الحديد اليوم السبت 27 أبريل 2024 .. سعر الأسمنت في الأسواق

كيفية حجز موعد التأمين الصحي 2024 عبر الموقع والأرقام الساخنة

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024.. وقيمة الزيادة الشهرية للموظفين

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

أسعار السلع التموينية مايو 2024.. ونصيب كل فرد

مواعيد الصلاة عقب تطبيق التوقيت الصيفي 2024

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 بمحافظة الجيزة والقاهرة والإسكندرية

الأكثر قراءة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

الشقة فيها عفريت.. أب يخرج أبناءه من مسكنهم بحيلة شيطانية

"مصيلحى": قرار وقف الصيد وراء زيادة أسعار الأسماك.. وستنخفض فى هذا الموعد

الصحف الإنجليزية عن «خناقة» صلاح وكلوب: انتهت المنافسة وحان الرحيل

السيسى: سعينا لتحقيق الريادة فى مجال تكنولوجيا المعلومات منذ إنشاء العاصمة الإدارية

الرئيس: رقمنة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية "ضرورة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة

المعارضة الإسرائيلية: يجب استقالة كل شاغلى المناصب السياسية والأمنية يوم 7 أكتوبر