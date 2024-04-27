تزايدت عمليات البحث طريقة عمل الفسيخ في المنزل قبل شم النسيم حيث انه هو من أقدم الأعياد المصرية القديمة ويرجع الى أواخر الأسرة الثالثة وفي العصر القبطى أطلق عليه "تشوم - إن - نى - سيم" تعرفوا على طريقة عمل الفسيخ في المنزل بأكثر من طريقة صحية ولذيذة.

طريقة عمل الفسيخ في المنزل قبل شم النسيم 2024

الفسيخ ليس نوعا من الأسماك، ولكنه طريقة عمله هي الاحتراف لكي تتجنب التسمم مع ضرورة مراعاة أن يكون الفسيخ صحي حتى لا يؤدي إلى التسمم بسبب البكتيريا الموجودة به لانه من اقوي انواع التسمم.. لنتعرف فيما يلي إلى مكونات الفسيخ على الطريقة الصحية:

مكونات الفسيخ في المنزل 2024

1-كليو سمك بوري يفضل طازج.

2-نص كليو ملح خشن.

3-ربع شطة اوحسب الرغبة.

4-كليوليمون.

5-زيت ويفضل زيت عباد الشمس.

6-فلفل احمر.

7-ربع طحينة.

8-بصل أخضر.

خطوات عمل الفسيخ في المنزل قبل شم النسيم

1-نقوم بشراء السمك البوري ويفضل الطازج، والمتماسك، ويمكن التاكد من ذلك من خلال لون الخياشيم "الوردي"، وأن يكون السمك جيد.

2-قم بغسل السمك البوري اكثر من مرة مع تنظيف الخياشيم.

3-ثم اترك السمك في المصفاة لمدة ثمان ساعات تقريبًا حتى تجف تمامًا.

4-نقوم بفتح بطن السمك البوري للتخلص من الأمعاء حتي تنجنب البكتريا.

5- نقوم بغسل السمك مرة أخرى للتخلص من الدماء تمامًا به.

6-يوضع الملح الخشن على السمك، ثم تتم نضيف الشطة.

7-نقوم بترتيب السمك أفقيًا للتأكد من خلوه من جميع الماء لانه توجدها يسبب التعفن

8-نقوم بتمليح السمك بالملح الخشن والشطة، بنسبة ملعقة شطة لكل ثلاث ملاعق ملح خشن، لكل سمكة.

9-نقوم بحشو خياشيم السمك بخليط الملح الخشن والشطة، وتمليح باقي السمكة بكمية كبيرة من الملح الخشن، من الأعلى، والأسفل، والجوانب، والبطن.

10-نضع السمك كل واحدة في كيس لوحدها، لفها برول بلاستيك صحي.

11-نوزع السمك في أكثر من كيس، لضمان عدم دخول هواء إليه، وإلى زوال الرائحة تمامًا، ويمكن الوصول إلى عشر أكياس بلاستيكية.

12-نترك السمك في مكان جاف ويفضل فوق الثلاجة او فرن البوتاجاز، مع مراعاة تقليب لفة السمك عدة مرات، لضمان توزيع الملح على جميع أجزاء السمك.

وهكذا لمدة عشرة أيام تقريبًا حتى الحصول على الفسيخ الصحي.

اقرأ أيضا

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي