الجمعة 26 أبريل 2024
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طريقة عمل لقمة القاضي

لقمة القاضي - صورة
لقمة القاضي - صورة ارشيفية

يبحث الكثيرون عن طريقة عمل لقمة القاضي أو الزلابية، بمناسبة بدء دخول فصل الصيف، واقتراب موعد إجازات آخر العام، فتحتاج الأسر إلى التغيير في الحلوى لتمضية الاجازة في وقت لطيف داخل المنزل أو خارجه، ويقدم الدستور في التقرير التالي طريقة عمل حلوى من أكثر الحلويات المحببة للجميع وهي لقمة القاضي، أو الزلابيه، كما يطلق عليها البعض.

طريقة عمل لقمة القاضي 

المقادير

مقادير العجينه لخمس أفراد:

2 كوب دقيق أبيض.

1 كوب ماء دافئ.

1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" سكر أبيض.

1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" نشا.

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" خميرة فورية.

رشة ملح.

رشة فانيليا.

زيت للقلي.

خطوات التحضير

في بولة متوسطة، نذيب السكر والخميرة في الماء الدافئ، ونضع معهم ربع كوب من الدقيق، ونخلطهم جيداً.

نغطي البولة، ونتركها لمدة 15 دقيقة حتى تختمر.

في بولة أخرى، نخلط باقي الدقيق مع النشا والملح والفانيليا.

نضيف خليط الخميرة إلى المكونات الجافة، ونقلبها جيداً حتى تتجانس المكونات ونحصل على عجينة مطاطية القوام.

نغطي البولة بنايلون، ونتركها في مكان دافئ لمدة نصف ساعة حتى تختمر.

في مقلاة غويطة، نضع زيت غزير على نار متوسطة حتى يصبح دافئ.

ندهن أحد أيدينا بالزيت ونبلل ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" بالزيت.

نشكل العجينة بالملعقة ونضعها في الزيت.

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نقلي لقمة القاضي في الزيت لمدة 3 - 5 دقائق وتكون بلون ذهبي فاتح، ثم ترفع على ورق مطبخ لتتخلص من الزيت الزائد.

عند التقديم، نقلي لقمة القاضي مرة أخرى حتى تصبح ذهبي اللون، ونرفعها على ورق مطبخ لتتخلص من الزيت الزائد.

نغمس لقمة القاضي في الشربات البارد أو نرش عليها السكر البودرة.

نقدم لقمة القاضي دافئة أو باردة حسب الرغبة.

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