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منوعات

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل باللحم المفروم في المنزل بوصفات سهلة

المكرونة بالبشاميل
المكرونة بالبشاميل

"طريقة عمل  المكرونة بالبشاميل" وجبة صحية شهية، وتتميز بكونها وجبة محببة للاسرة المصرية ولا تستغرق وقتا طويلا لإعدادها.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

ورغم أن الطريقة التقليدية لتحضير "المكرونة بالبشاميل" تكون باللحم المفروم، إلّا أنها في السنوات الأخيرة شهدت استبدالها بأنواع لحوم مثل الفراخ والجمبري وبعض الخضروات مثل الكوسة.

"الدستور" تقدم طريقة تحضير وجبة "طريقة عمل المكرونة بالبشاميل" لتزين مائدة الغداء.

مقادير المكرونة بالبشاميل

1- كيلو مكرونة.

2- نجهيزصوص المكرونة البشاميل "كوبان من الحليب، ملعقتان من الزبدة، ملعقتان من الدقيق، ملح، فلفل، بيضة".

3- اتنين معلقة من الزبدة.

4- ثلاث ملاعق من الجبن الرومي المبشور.

5- خمس ملاعق كريمة طبخ.

6- ربع كليو لحم مفروم مطبوخ. 

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طريقة تحضير المكرونة البشاميل 

الخطوة نقوم بتسخين حلة فيه ماء وتركه حتى يغلي، ثم سلق المكرونة وتصفيتها وغسلها بماء بارد فورا. 

الخطوة الثانية نقوم بوضع خليط البشاميل على نار هادئة مع التقليب السريع بالمضرب السلكي، حتى يصبح سميكا، ثم إضافة الملح والفلفل وبيضة والتقليب جيدا.

الخطوة الثالثة نضيف نصف البشاميل والكريمة ونصف كمية الجبن إلى المكرونة والتقليب.

الخطوة الرابعة نقوم بدهن صينية الفرن بالزبدة ثم سكب نصف مزيج المكرونة في الصينية، ثم توزيع طبقة من اللحم المعصج فوق المكرونة.

الخطوة الرابعة نقوم نضيف ما تبقى من المكرونة، وسكب البشاميل على الوجه، ثم إضافة باقي الجبن والزبدة.

الخامسة والأخيرة نقوم بإدخال الصينية إلى الفرن ويفضل تقديمها ساخنة.

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طريقة الثانية لتحضير المكرونة البشاميل 

الخطوة الأولى نقوم في مقلاة واسعة تذاب الزبدة على نار متوسطة ثم يضاف الدقيق بالتدريج ويحرك جيدًا ثم يضاف الحليب ويحرك الخليط حتى يصل للغليان.

الخطوة الثانية نخفض الحرارة ويحرك الخليط كل بضع دقائق حتى يتماسك.

الخطوة الثالثة في حلة أخرى، بسلق المكرونة على نار متوسطة نضع الملح والفلفل.

الخطوة الرابعة في وعاء نضع اللحم المفروم والبصل وباقي المكونات ويترك الخليط حتى ينضج.

الخطوة الخامسة بعد ذلك نضع طبقة خفيفة من المكرونة ثم اللحم المفروم ثم نعيد الكرة حتى نفاد الكمية.

الخطوة السادسة ببطء تضاف صلصلة البشاميل على آخر طبقة، ثم إدخال الصينية إلى الفرن دون تغطيتها على حرارة 250.

الخطوة السابعة تترك الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة، ثم إخراجها وتقدم ساخنة.

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