طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل بالخطوات التفصيلية

من الأطعمة المحببة لدى الصغار والكبار البيتزا وخاصة لو تم تحضيرها بسهولة بشكل أكبر من خلال عدم تركها لتخمر هذا يوفر مجهود ووقت أيضا.

طريقة عمل البيتزا السريعة

وفي هذه السطور نوضح لكم طريقة عمل البيتزا السريعة الشهية، كما يمكن إضافة لها المزيد من الخضروات لتعليه القيمة الغذائية الخاصة بها وهذا ما يتم توضيحة خلال السطور التالية:

مكونات عمل البيتزا السريعة

1/2 كيلو دقيق.

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة مملح.

ملعقة صغيرة زعتر.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت الزيتون

ملعقة صغيرة سكر أبيض.

ربع لتر ماء دافئ.

طريقة عمل البيتزا السريعة بالخطوات