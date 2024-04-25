طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل بالخطوات التفصيلية
من الأطعمة المحببة لدى الصغار والكبار البيتزا وخاصة لو تم تحضيرها بسهولة بشكل أكبر من خلال عدم تركها لتخمر هذا يوفر مجهود ووقت أيضا.
طريقة عمل البيتزا السريعة
وفي هذه السطور نوضح لكم طريقة عمل البيتزا السريعة الشهية، كما يمكن إضافة لها المزيد من الخضروات لتعليه القيمة الغذائية الخاصة بها وهذا ما يتم توضيحة خلال السطور التالية:
مكونات عمل البيتزا السريعة
- 1/2 كيلو دقيق.
- ملعقة صغيرة خميرة فورية
- ملعقة صغيرة مملح.
- ملعقة صغيرة زعتر.
- ثلاث ملاعق كبيرة زيت الزيتون
- ملعقة صغيرة سكر أبيض.
- ربع لتر ماء دافئ.
طريقة عمل البيتزا السريعة بالخطوات
- أولا لابد من خلط الدقيق مع الملح والسكر جيدا بالملعقة في طبق مخصص للعجن.
- يتم اضافة الزعتر والخميرة معهما وتخلط المكونات جيدا.
- يتم ترك العجينه لمدة لا تقل عن 10 دقائق ويتم احضار صينية وتدهن بالزيت.
- يتم فرد العجينة ويضاف اليها الصلية المخصصة للبيتزا ويرش عليها الزعتر ويضاف لها المكونات من الخضروات المختلفة والجبنة الموزريلا.
- يتم تسخين الفرن سابقا على درجة حرارة مرتفعة.
- يتم وضع صينية البيتزا في الفرن على درجة حرارة مرتفعة لمدة لا تقل عن ثلث ساعة حتى تستوي.
- يمكن تقديمها مع السلطات المختلفة بحسب اختيارك.
- ويمكن إضافة التونة للبيتزا مما يعطي لها مزيد من الطعم المميز وهناك من يضاف السوسيس وهذا يحدث بعد إضافة صوص الطماطم، وهناك نصيحة عن اختيار الجبنه الموزريلا لابد من اختيار نوع من الجبن المناسب للبيتزا حتى تعطي لها القوام والمط المطلوب مثلها مثل كبرى المحلات في السوق ولابد من تسويتها في درجة حرارة عالية للحصول على اللون الدهبي المطلوب لها، كما يمكن تقديمها مع سلطة كول سلو وغيرها من الأنواع المختلفة.