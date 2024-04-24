الأربعاء 24 أبريل 2024
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طريقة عمل البيتزا في المنزل.. مكونات ولوازم التحضير

جريدة الدستور

طريقة عمل البيتزا من أسهل الطرق التي يمكنكِ إعدادها في منزلكِ لعمل واحدة من اشهي وصفات البيتزا التي تعد طريقة عمل البيتزا  من أهم الاكلات الإيطالية، وبإمكانك تحضيرها بالمنزل بطريقة سريعة بدون تخمير وفي وقت قليل للغاية والتي هي من الاكلات التي يحبها الاطفال.. فتابعي طريقة عمل البيتزا.

مقادير طريقة عمل البيتزا

1-نصف كيلو دقيق.

2-ملعقة صغيرة خميرة فورية.

3-ثلاث ملاعق كبيرة زيت الزيتون.

4-ملعقة صغيرة مملح.

5-ملعقة صغيرة زعتر.

6-ملعقة صغيرة سكر أبيض.

7-ربع لتر ماء دافئ.

طريقة تجهيز البيتزا 

1-يخلط الدقيق مع الملح والسكر.

2-ثم يضاف الزعتر والخميرة وتخلط المكونات ً وتعجن بشكل جيد. 

3-تترك العجينة لمدة لا تقل عن 10 دقائق ويتم إحضار صينية وتدهن بالزيت.

4-تفرد العجينة ويضاف إليها الصلصة ويرش عليها القليل من الزعتر، ويضاف لها الخضروات المختلفة والجبن الموتزريلا.

5-توضع الصينية بالفرن على درجة حرارة مرتفعة لمدة لا تقل عن الثلث ساعة حتى تنضج البيتزا.

اخلطي بين كل من الخميرة الفورية والدقيق والملح والسكر، ويتم التقليب جيدًا حتى الحصول على المزيج المتجانس.

بمقادير اقتصادية.. عمل البيتزا على طريقة فاطمة أبو حاتي

خطوة بخطوة.. طريقة عمل البيتزا في المنزل بسهولة

الطريقة الثانية لتجهيز البيتزا

1-يضاف الزيت تدريجيًا ويتم التقليب، مع فرك العجينة بباطن اليد إلى أن يختلط الزيت بالدقيق.

2-يضاف الماء تدريجيًا حتى الحصول على العجين المتماسك والخالي من الفقاعات.

3-يوضع العجين في وعاء مدهون بالقليل من الزيت، وتتم تغطية العجين بقطعة من القماش النظيف، ويترك لمدة ساعة تقريبا إلى أن يتضاعف العجين.

4-يتم تقليب البصل والثوم في الزيت النباتي في مقلاة على النار إلى أن تذبل المكونات.

5-يضاف إلى ما سبق صلصة الطماطم، ويتم التقليب حتى الحصول على المزيج المتجانس للصلصة.

6-يضاف كل من الملح والفلفل الأسود والسكر إلى المزيج، ويتم الخلط جيدًا حتى الحصول على الصلصة الكثيفة.

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