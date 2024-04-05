أفكار فطار رمضان 2024.. طريقة عمل المكرونة البشاميل بفاهيتا اللحم في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة

مع بداية الثلث الأخير واقتراب انتهاء شهر رمضان 2024، يبدأ الكثيرون بالبحث عن أفكار إفطار شهر رمضان 2024 للتجديد والتغيير. حيث يحتاج طعام الإفطار إلى أن تتوافر فيه جميع العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان، دون أن يؤثر على كمية الفيتامينات في الجسم، خاصة مع ساعات الصيام الطويلة.



طريقة عمل المكرونة البشاميل بفاهيتا اللحم



وفي هذا الصدد، يرصد "الدستور" طريقة عمل المكرونة البشاميل بفاهيتا اللحم بطريقة سهلة ولذيذة، وأفكار لـ إفطار شهر رمضان 2024 .

مقادير عمل المكرونة مكرونة بشاميل بفاهيتا اللحم



4 أكواب صلصة بشاميل.

½ كيلو مكرونة.

½ كيلو لحم ستيك مقطع شرائح رفيعة.

½ ثمرة فلفل أحمر رومي مقطعة شرائح رفيعة.

½ ثمرة فلفل أصفر رومي مقطعة شرائح رفيعة.

½ ثمرة فلفل أخضر رومي مقطعة شرائح رفيعة.

ثمرة بصل متوسطة الحجم مقطعة شرائح رفيعة.

2 فص ثوم مهروس.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

½ ملعقة صغيرة كمون مطحون.

½ ملعقة صغيرة بابريكا.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار بودرة.

ملح

فلفل أسود.



طريقة تحضير المكرونة البشاميل بفاهيتا اللحم

الخطوة الأولى:

اسلقي المكرونة في ماء مغلي ومملح، واتركيها حتى تنضج، ثم صفيها من الماء، واتركيها جانبًا.



الخطوة الثانية:

ضعي الزيت وعصير الليمون والفلفل الحار والكمون والبابريكا والملح والفلفل الأسود والثوم في وعاء، وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات.



الخطوة الثالثة:

يوضع اللحم في وعاء، ثم أضيفي إليه ثلث التتبيلة، وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات، ثم غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة ساعة.



الخطوة الرابعة:

ضعي البصل والفلفل الملون في وعاء، ثم أضيفي إليه الثلث الثاني من التتبيلة، وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات، ثم غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة ساعة.



الخطوة الخامسة:

سخني مقلاة كبيرة غير قابلة للالتصاق على نار متوسطة، ثم أضيفي الخضار مع التتبيلة الخاصة به، وقلبي لمدة خمس دقائق.

الخطوة السادسة:

ارفعي الخضار من المقلاة، ثم أضيفي اللحم مع التتبيلة الخاصة به، وقلبي باستمرار لمدة عشر دقائق. أضيفي الخضار والثلث الأخير من التتبيلة، وقلبي جيدًا، ثم غطي المقلاة، واتركيها على نار هادئة لمدة عشر دقائق حتى ينضج اللحم.

الخطوة السابعة:

يسخن الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية. أضيفي كوبًا من البشاميل إلى المكرونة، وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات. ادهني صينية بايركس بقليل من الزيت أو الزبد، ثم يوزع نصف كوب من البشاميل في قاع الصينية.

الخطوة الثامنة:

وزعي نصف كمية المكرونة فوق البشاميل، ثم وزعي فاهيتا اللحم، ثم باقي المكرونة، وبعد ذلك باقي البشاميل على الوجه، ثم ضعي الصينية في الفرن لمدة 25 دقيقة، وتقدم ساخنة.