الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طريقة عمل كيكة الشوكولاته.. إليكِ وصفات مميزة

كيكة الشوكولاته
كيكة الشوكولاته

طريقة عمل  كيكة الشوكولاته من أنواع الكيك اللذيذة والتي تتميز بشكلها الرائع ومذاقها الذيذ. 

قدمي  كيكة الشوكولاته  لذيذة جدا ب الشوكولاته  بمذاق لا يقاوم يحبه الأطفال والكبار، إليكِ طريقة عمل كيكة الشوكولاته  اللذيذة، والتي من الممكن أن يتم تقديمها على وجبة الإفطار إلى جانب كوب من اللبن.

طريقة عمل كيكة الشوكولاته 

مقادير كيكة الشوكولاته

1-ثلاث كوب من الدقيق.

2- خمس بيضات.

3-كوب من الزيت.

4- اثنين كوب من السكر الناعم.

5-كوب من الحليب.

6-ثلاث ملاعق من الكاكاو.

7-ملعقة صغيرة من الفانيليا.

8- شيكولاتة طبخ. 

 

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طريقة التحضير كيكة الشوكولاته

اولا: في طبق مناسب للعجن  يتم وضع السكر والفانيليا والبيض، ويتم خفقهم جيدا باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كثيف.

ثانيا: ثم نضيف الحليب والدقيق مع استمرار التقليب حتى نحصل على خليط متجانس.

ثالثا: نضيف الي عجينة الكيك والكاكاو.

رابعا: نحضر صينية مدهونة بالسمن ومرشوشة بالدقيق، ويصب العجينة بها بالتدريج.

خامسا: نضع الصينية بالفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة حتى تمام النضج.

الطريقة الثانية لتحضير كيكة الشوكولاته

اولا: نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الزيت،السكر، واللبن، البيض والفانيليا.

ثانيا:تخلط المكونات ويتم إضافة خليط من الدقيق والملح والبيكنج بودر بالتدريج ويتم الخلط حتى نحصل على خليط متجانس.

رابعا: يتم صب نصف الخليط في صينية مدهونة بالسمن ومرشوشة بالدقيق.

خامسا:نضيف يضاف ويتم إضافه الشوكولاته إلى الصينية.

سادسا:يوضع الكيك في الفرن المتوسط الحرارة على درجة 180 حتى تمام النضج.

المقادير:

1-اربعة كوب من الدقيق.

2- اثنين كوب من السكر.

3-اثنين كوب من اللبن.

4-كوب من الزيت.

5-اربعة بيضات.

6- اثنين ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

7-ملعقة صغيرة من الفانيليا.

8-اثنين  ملعقة كبيرة من الكاكاو.

9-رشة من الملح.

 

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